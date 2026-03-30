Pierwszy wieżowiec ma powstać w starej części Konina

Wieżowiec z dziewięcioma piętrami chce postawić konińska spółka miejska MTBS u zbiegu ulic Szpitalnej i Piłsudskiego. Do tej pory w tej okolicy nie postawiono tak wysokiego budynku.

Będzie to bardzo wysoki budynek, bo będzie miał on razem z iglicą 50 m wysokości i będą tam aż 44 mieszkania. Generalnie projekt jest bardzo ciekawie przygotowany. Jest to projekt kaskadowy, bardzo fajnie urządzony z nasadzoną zielenią. Myślę, że takiego projektu w Koninie jeszcze nie było - mówił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina

W nowoczesnym wieżowcu MTBS planuje wszystkie mieszkania przeznaczyć na sprzedaż. Zdaniem Pawła Adamowa chętnych nie zabraknie, ponieważ jak do tej pory wszystkie mieszkania budowane w Koninie szybko znajdują właścicieli

Jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania w Koninie i taka oferta mieszkaniowa powoduje, że jednak ci mieszkańcy mogą się zdecydować, żeby w Koninie zamieszkać. Mamy teraz na przykład dużego inwestora chińskiego, który dokonuje intensywnej rekrutacji na terenie całej Polski. Mamy ludzi, którzy po prostu chcą podjąć pracę w Koninie, w JS Energy i szukają też mieszkań, dlatego trzeba im też tą ofertę przygotować. Na ten moment nie mamy problemu ze sprzedażą mieszkań, jeżeli chodzi na przykład o TBS - wyjaśnia Paweł Adamów

Rozpoczęły się już prace projektowe i realizacja pozwolenia na budowę. MTBS stara się o dofinansowanie. Koszt budowy tego budynku to jest 30 milionów złotych.