Peja w gminie Wierzbinek

Emilia Czerniejewska
2026-11-04 16:14

W Gminie Wierzbinek od kilku lat w szkołach organizowane są spotkania i pogadanki z młodymi ludźmi. W tym roku gościem w szkole w Morzyczynie był Peja. Właśnie tam opowiedział historię swojego życia.

Raper Peja przemawia do uczniów w szkole. O profilaktyce uzależnień w gminie Wierzbinek przeczytasz na Eska2.
Autor: Archiwum prywatne

Raper Peja, opowiedział swoją historię uczniom szkoły Podstawowej w Morzyczynie. Młodzi ludzie z ogromnym zaciekawieniem słuchali artysty.To spotkanie miało przestrzec młodych ludzi przed uzależnieniami.

Rozmowa z dziećmi i młodzieżą o uzależnieniach powinna być oparta na faktach. Kluczowe jest nie tylko co mówimy, ale jak mówimy – forma przekazu może decydować o skuteczności interwencji profilaktycznej.A takie spotkania są potrzebne tym młodym ludziom.

Na zakończenie Peja rozdawał autografy i robił pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami spotkania. Rozmowa z dziećmi na temat uzależnień to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata. Dzieci i młodzież są coraz wcześniej narażone na kontakt z substancjami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, nikotyną,