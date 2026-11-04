Peja w gminie Wierzbinek

Raper Peja, opowiedział swoją historię uczniom szkoły Podstawowej w Morzyczynie. Młodzi ludzie z ogromnym zaciekawieniem słuchali artysty.To spotkanie miało przestrzec młodych ludzi przed uzależnieniami.

Rozmowa z dziećmi i młodzieżą o uzależnieniach powinna być oparta na faktach. Kluczowe jest nie tylko co mówimy, ale jak mówimy – forma przekazu może decydować o skuteczności interwencji profilaktycznej.A takie spotkania są potrzebne tym młodym ludziom.

Na zakończenie Peja rozdawał autografy i robił pamiątkowe zdjęcia z uczestnikami spotkania. Rozmowa z dziećmi na temat uzależnień to jedno z największych wyzwań dzisiejszego świata. Dzieci i młodzież są coraz wcześniej narażone na kontakt z substancjami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, nikotyną,