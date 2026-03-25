Otwarcie Hali Rondo - termin czerwcowy zagrożony

Emilia Czerniejewska
2026-03-25 20:28

Remont hali Rondo rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku i pierwotnie miał zakończyć się w marcu. Później termin został przesunięty na czerwiec. Czy uda się go dotrzymać – na razie nie wiadomo.

O kolejne wydłużenie terminu oddania do użytku konińskiej Hali Rondo zabiega wykonawca. Remont miał zakończyć się z końcem czerwca. Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie, Mariusz Zaborowski decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.

Na razie analizujemy, te dokumenty. Inspektorzy nadzoru codziennie są na budowie, codziennie sprawdzają postęp prac. 

Gotowa jest instalacja pożarowa i energetyczna. Przebudowano pomieszczenia, szatnie i toalety. Kończy się malowanie konstrukcji dachu.