Otwarcie Hali Rondo - termin czerwcowy zagrożony

O kolejne wydłużenie terminu oddania do użytku konińskiej Hali Rondo zabiega wykonawca. Remont miał zakończyć się z końcem czerwca. Jak informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie, Mariusz Zaborowski decyzja ma zapaść w najbliższym czasie.

Na razie analizujemy, te dokumenty. Inspektorzy nadzoru codziennie są na budowie, codziennie sprawdzają postęp prac.

Gotowa jest instalacja pożarowa i energetyczna. Przebudowano pomieszczenia, szatnie i toalety. Kończy się malowanie konstrukcji dachu.