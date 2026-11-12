Oskarżeni z Konina usłyszeli wyrok za brutalne pobicie i znęcanie się na mężczyźnie

Sąd Okręgowy w Koninie wydał wyrok skazujący Lenę W. na siedem, a Kacpra J. na osiem lat pozbawienia wolności. Alan B. cały czas jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia ubiegłego roku. Oskarżeni zwabili podstępem Igora N. do mieszkania przy ul. Kleczewskiej w Koninie. Mężczyzna został obezwładniony. Jak informowała podczas odczytywania wyroku sędzia Sądu Okręgowego w Koninie - Agata Wilczewska - Igor N. miał taśmą związane ręce, zaklejone także oczy i usta. Mężczyzna był bity, kopany, opluwany, a także zamknięto go w skrzyni pod kanapą.

Jednak koszmar mężczyzny się nie kończył. Po wyciągnięciu ze skrzyni łózka oprawcy zmusili Igora N. do obcowania płciowego, picia alkoholu i innych substancji. Założyli mu także na głowę papierową torbę. Pokrzywdzony słyszał dźwięk przeładowanej broni - co miało spotęgować u niego strach o życie swoje i najbliższych, ponieważ wobec nich także kierowane były groźby oskarżonych.

Następnie udręczony mężczyzna został zabrany do sklepu z elektroniką w Koninie gdzie oskarżeni próbowali doprowadzić do zakupu drogich telefonów na koszt pokrzywdzonego w wysokości około 14stu tysięcy złotych. Jednak Igorowi N. udało się porozumieć z obsługą sklepu, która natychmiast wezwała policję.

Do zatrzymania oskarżonych Leny W. i Kacpra J. doszło jeszcze tego samego dnia. Alanowi B. udało się uciec. Policja podejrzewa, że poszukiwany przebywa za granicą dlatego został za nim wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

Prokuratura wnioskowała o 18 lat więzienia dla Leny W. i 20 lat dla Kacpra J. Po ogłoszeniu wyroku obrońca Leny W. zapowiedział apelację. Wyrok ogłoszony 12.11.2026 roku nie jest prawomocny.