Nową drogą rowerową dojedziemy do koparki Dolores

Nowa droga rowerowa będzie wybudowana od Sławoszewka w kierunku Wielopola. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie ogłosił właśnie przetarg na wykonawcę nowej drogi, która będzie poprowadzona wzdłuż drogi powiatowej nr 264

Bardzo się cieszę, że kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych powstają na terenie gminy Kleczew. Tym razem odcinek, na który mieszkańcy dość długo czekali, pomiędzy Sławoszewkiem a Wielopolem. Długość ścieżki to prawie 2 km, a jej szerokość będzie się wahać w zależności od sytuacji w terenie - od 2,5 do 3 m. Będzie ona tak jak zawsze z nawierzchni asfaltowej - mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski

Dzięki nowej drodze rowerzyści będą mogli bezpiecznie dojechać do koparki Dolores. Podczas przejażdżki będzie też miejsce do odpoczynku

Przy tej ścieżce rowerowej powstanie również dla cyklistów wiata, ławeczka, stacja naprawy rowerów oraz stojak na rowery - dodał Mariusz Musiałowski

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości niemal 2,6 mln zł , a całkowity koszt jej budowy to około 4 mln zł. Termin zakończenia prac to lipiec 2027 r.