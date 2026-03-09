Zostawili rozebranego w lesie nocą - to miał być "challenge"

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w środę. Wówczas to dwójka mieszkańców powiatu kolskiego wywiozła 23-latka przed północą do lasu. Tam pozbawionego ubrań pozostawiła. Tej nocy było bardzo zimno. Temperatura wynosiła około zera. Warto dodać, że 23-latek jest osobą wymagającą szczególnej troski i wsparcia ze względu na swoje ograniczenia. To zdarzenie mogło stanowić realne zagrożenie dla jego zdrowia a nawet życia.

Mężczyzna mimo wychłodzenia organizmu zdołał przejść około 2 km i dotrzeć do zabudowań, gdzie udzielono mu pomocy. Był przemarznięty, jednak dzięki szybkiej reakcji osób, które go zauważyły, nie doszło do poważniejszych konsekwencji zdrowotnych - mówił Daniel Boła z Komendy Powiatowej Policji w Kole

Policjanci z posterunku policji w Dąbiu szybko ustalili i zatrzymali osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazali się nimi 20-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna, znajomi pokrzywdzonego. Cała sytuacja miała być elementem tzw. „challenge’u”, który – w zamyśle jego uczestników – miał mieć charakter żartu.

Oboje usłyszeli już zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności - dodał Daniel Boła z Komendy Powiatowej Policji w Kole

Policjanci apelują, że pomysły inspirowane internetowymi challenge'ami mogą mieć bardzo poważne konsekwencje i prowadzić do realnego zagrożenia dla zdrowia a nawet życia drugiego człowieka.