Ruszyła 13 edycja KBO

Do końca marca mieszkańcy Konina mogą składać swoje wnioski do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do podziału jest prawie 4,5 mln zł.

W tym roku mamy dziewięć zadań małych i cztery zadania duże do realizacji. Wnioski mieszkańcy mogą dostarczyć na dwa sposoby. Wypełniony formularz, do pobrania ze stron Urzędu Miejskiego w Koninie, można wysłać bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Koninie. Można też, bez wychodzenia z domu, złożyć wniosek za pośrednictwem portalu e-Usług.

Głosowanie odbędzie się jak zawsze we wrześniu.