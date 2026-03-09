Ruszyła 13 edycja KBO

Emilia Czerniejewska
2026-03-09 11:07

Chcesz, aby Twoja inicjatywa stała się rzeczywistością? Kluczem do sukcesu jest zgodność z polityką miejską. To nie tylko formalność – to realny wpływ na to, jak zmienia się nasz Konin - tak urzędnicy zachęcają do składania wniosków.

kbo

i

Autor: Emilia Czerniejewska/ Materiały prasowe

Do końca marca mieszkańcy Konina mogą składać swoje wnioski do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do podziału jest prawie 4,5 mln zł.

W tym roku mamy dziewięć zadań małych i cztery zadania duże do realizacji. Wnioski mieszkańcy mogą dostarczyć na dwa sposoby. Wypełniony formularz, do pobrania ze stron Urzędu Miejskiego w Koninie, można wysłać bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Koninie. Można też, bez wychodzenia z domu, złożyć wniosek za pośrednictwem portalu e-Usług.

Głosowanie odbędzie się jak zawsze we wrześniu.