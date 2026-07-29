Medyk Konin z nowym sponsorem tytularnym

KKPK Medyk Konin zmienia nazwę na Energa Medyk Konin. To efekt zdobycia nowego tytularnego sponsora. Energa z Grupy Orlen przez najbliższy rok, będzie wspierała konińską kobiecą drużynę piłkarek.

To partnerstwo ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ daje stabilne fundamenty do dalszego rozwoju sportowego i organizacyjnego oraz pozwala jeszcze skuteczniej realizować naszą misję szkolenia zawodniczek na każdym etapie ich piłkarskiej drogi.

Mówił Roman Jaszczak, prezes Medyka Konin.

Ta współpraca to kolejny krok Energi w konsekwentnie realizowanej strategii wspierania kobiecego sportu oraz popularyzowania piłki nożnej wśród dziewcząt. Współpraca obejmie zarówno drużyny seniorskie, jak i całą Akademię, w której rozwijają się kolejne pokolenia piłkarek.

Dzisiaj do tej historii dołącza Energa Medyk Konin i nie ukrywam, że jest to oczywiście klub wyjątkowy, nie tylko ze względu na sukcesy, ale dlatego, że od lat wychowuje kolejne pokolenia zawodniczek. Najlepszym dowodem na wartość klubu nie są trofea w gablocie. One są ważne, ale też liczba dziewczyn, które dzięki klubowi uwierzyły, że mogą zajść naprawdę bardzo daleko. Także właśnie takie projekty są nam najbliższe.

Mówiła Magdalena Marszałkowska, dyrektor marketingu Energa Grupa Orlen.

Dla konińskiego klubu to ogromna szansa na rozwój, wyjście ze stagnacji i wyciągnięcie ręki po awans do Ekstarligii. A nowy sezon rozgrywek piłkarskich Energa Medyk Konin rozpoczyna już 9 sierpnia. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na stadionie Złotej Jedenastki.