Liczy się każdy głos. Warsztaty dla mieszkańców Konina w sprawie zmian w strategii rozwoju miasta

To już trzecie warsztaty w zakresie aktualizacji strategii rozwoju miasta. Aktualizowany jest najważniejszy dokument w zakresie zarządzania strategicznego Konina. Najbliższe warsztaty odbędą się 15 czerwca w Urzędzie Miejskim w Koninie od godziny 12:30 do 15:30

Aktualizacja polega na tym, że przeprowadzone są dogłębne badania i diagnoza mocnych i słabych stron miasta Konina.No i chcemy też wskazać nowe przedsięwzięcia, które warto zrobić w mieście Koninie, aby lepiej się nam żyło. Takim dodatkowym obszarem na pewno jest bezpieczeństwo, czyli ochrona ludności i ochrona cywilna - powiedziała Katarzyna Rejniak z Urzędu Miejskiego w Koninie

Jak wyjaśnia dalej Katarzyna Rejniak - strategie miasta są po to, aby wyznaczać kierunki rozwoju i wizję na przyszłość, tak żeby miasto Konin rozwijało się i mieszkańcom chciało się tu żyć lepiej. Zapisy na warsztaty kończą się 12 czerwca. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta.