"Kramy, dzwony i modlitwy: opowieści z odpustu" - nowy projekt konińskiego muzeum

Tradycje związane z odpustami - to najnowszy projekt Muzeum Okręgowego w Koninie. W ramach projektu prowadzone będą badania i gromadzona dokumentacja podczas odpustów w miejscowościach: Wrząca Wielka, Galew, Bieniszew, Licheń, Słupca i Konin. Udział w projekcie wezmą studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, pod czujnym okiem i kierownictwem profesor Anny Weroniki Brzezińskiej, która będzie też pełniła opiekę merytoryczną nad całym projektem

Chcemy pokazać charakter odpustów, bo to nie tylko opowieści ludzi, ale również dźwięki, kolory - mówi Elżbieta Sztamblewska z Muzeum Okręgowego w Koninie

Warto wiedzieć, że w Wielkopolsce Wschodniej są miejscowości, w których odbywają się wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju odpusty. Ich niepowtarzalność, spowodowała, że zostały wybrane do projektu

W naszym regionie jest jedyny w Polsce odpust Pszczelarzy. We Wrzącej Wielkiej w maju odbywa się odpust ku czci Matki Boskiej Miodnej. Jest to takie wydarzenie, które odbywa się się tylko tutaj, w naszym regionie. To jest w powiecie kolskim. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Pojawiają się wtedy pszczelarze z całej Polski i jest to rozpoczęcie prac związanych z pasiekami i z pracą wokół pszczół - wyjaśnia Elżbieta Sztamblewska

Finalnie efektem projektu będzie publikacja podsumowująca cały projekt. Będzie ona obejmowała przebieg odpustów, ich wygląd i jakie mają znaczenie dla społeczności lokalnej.Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny tego przedsięwzięcia, czyli tego jak odpusty wyglądały dawniej. Dodatkowo powstanie także krótki reportaż filmowy.

Projekt "Kramy, dzwony i modlitwy: opowieści z odpustu" otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2026”.