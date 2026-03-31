Koniec z jazdą hulajnogą elektryczną w konińskim parku

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Konina radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczący zmiany regulaminu korzystania z parku im. F. Chopina w Koninie. Właśnie w tym regulaminie m.in. pojawił się zapis o tym, że zakazuje się na terenie parku jazdy pojazdami mechanicznymi jak: auta, motocykle, motorowery i hulajnogi elektryczne

Niektóre hulajnogi mają takie moce i takie przyspieszenie, że jak się czasami widzi tych młodych ludzi, którzy pędzą na tych hulajnogach, no to rzeczywiście jest strach o nich samych i o innych użytkowników. Chodzi też o to, że są pewne przestrzenie, gdzie mieszkańcy na przykład spacerują z małymi dziećmi i tam na pewno chcemy ich trochę ochronić - tłumaczy Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina

Warto wiedzieć, że są jednak pewne wyjątki jeśli chodzi o ten zakaz. Nie dotyczy on bowiem pojazdów służb i uprzywilejowanych, a także pojazdów obsługi parku i w sytuacjach uzgodnionych z zarządcą.

W regulaminie korzystania z parku znajdziemy też zapis odnośnie zabraniania korzystania z innych pojazdów, ale tu dotyczy to określonych okoliczności:

Zabrania się [...] jazdy pojazdami/urządzeniami rekreacyjnymi, jak m.in.: rower, jeździk, hulajnoga konwencjonalna, deskorolka, rolki, segway itp., z prędkością zagrażającą bezpieczeństwu innych użytkowników Parku

Nowe przepisy zawarte w regulaminie korzystania z parku wejdą w życie po 14 dniach od daty publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.