Kilkanaście szkół w jednym miejscu. Dzień Kariery w Kazimierzu Biskupim

Uczniowie z gminy Kazimierz Biskupi mieli okazję by zapoznać się z kilkunastoma szkołami z Konina, powiatu konińskiego i słupeckiego. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim po raz trzeci zorganizowała Dzień Kariery

Szkoła podstawowa w Kazimierzu organizuje to wydarzenie właśnie dlatego, że chcieliśmy wyjść naprzeciw potrzebom naszych uczniów. Nie każdy ma taką możliwość, żeby dojechać do każdej szkoły na drzwi otwarte. Dlatego wielki ukłon dla dyrektorów szkół średnich, że chcą brać udział w tym wydarzeniu, że przyjeżdżają tutaj do nas nauczyciele z uczniami. Proszę zobaczyć, ile radości, ile wspaniałych kontaktów, znajomości się nawiązuje i rzeczywiście mamy informację zwrotną, że uczniowie z terenu gminy Kazimierz Biskupi naprawdę korzystają z tych stoisk, dowiadują się o tych profilach - mówiła Joanna Gołyńska-Woźniak, dyrektorka szkoły podstawowej w Kazimierzu Biskupim

Kontakt face to face, jest bardzo ważny, ponieważ uczniowie - przyszli absolwenci szkół podstawowych mogą porozmawiać ze swoimi kolegami - mówią przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, którzy przyjechali do Kazimierza Biskupiego

Najczęściej zawsze jeżdżą z nami uczniowie, którzy kończyli daną podstawówkę. Tutaj widać te przyjaźnie. Uczniowie przede wszystkim pytają nas o rozszerzenia maturalne, bo to jest ważne. Jaki jest limit osób. Często też pytają o dojazdy, ponieważ w naszym liceum jest sporo osób spoza Konina, bo i Koło, i Słupca. Są ciekawi czy gdzieś wyjeżdżamy, czy są jakieś wycieczki, a wycieczek mamy mnóstwo do Włoch, czy do Grecji - powiedziała Arletta Szczepańska z III LO im. C.K. Norwida w Koninie

Wielu uczniów stawia na kształcenie zawodowe, by jak najszybciej zdobyć pracę. Takich ofert również nie zabrakło na Dniu Kariery w Kazimierzu Biskupim

Myślę, że w dzisiejszej dobie zawód jest bardzo ważny, a przy ukończeniu technikum - jest wykształcenie średnie i można iść dalej, czyli na studia, ale jeszcze do tego mamy zawód w ręku - mówiła Beata Goławska, Zespół Szkół Technicznych w Koninie

Bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki wojskowe. W regionie jest kilka szkół, które kształcą w tym profilu. Wśród nich Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie, tamtejszy oddział Przygotowania Wojskowego będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Uczniowie, którzy ukończą naszą szkołę mają pierwszeństwo przyjęcia do pracy w siłach zbrojnych RP do szkół podoficerskich i oficerskich. Mają za to dodatkowe punkty. W sytuacji, gdy ktoś nie chce podejmować studiów, to może pójść po prostu do WCR-u, złożyć wniosek o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Już ma drogę ułatwioną, ponieważ ukończył profil wojskowy. Także później ten cały proces rozpoczynającej się służby wojskowej dla nich jest krótszy, ponieważ przedstawiają się dyplomem ukończenia takiego kierunku - mówił podporucznik rezerwy Jan Świątek, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Czasu na wybór szkoły zostało niewiele. Przypomnijmy - rekrutacja do szkół średnich w tym roku startuje 11 maja, a za ósmoklasistów, którzy szykują się do egzaminów trzymamy kciuki!