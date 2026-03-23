Chrzan, skwarki i przyprawy, to tajna receptura na najlepszy żur w Kramsku

Emilia Czerniejewska
2026-03-23 14:11

To przedsięwzięcie, Kramskie Wybijanie Żuru, jest w istocie wielkim nawiązaniem do tradycji wielkanocnej. Odwołuje się do tych wydarzeń, jakimi było wybijanie żuru, natomiast oprócz tego to wstęp do tych najważniejszych świąt naszej tradycji.

W Kramsku wybrano mistrza żuru. Każdego roku inne grupy przygotowują zupę. W tym roku byli to sołtysi z ośmiu sołectw gminy. Zwyciężyła sołtyska Kramska, Agnieszka Rubczewska.

Tak wyszło. Bardzo dziękuję wszystkim oceniającym. Cieszę się bardzo, że mój żurek ma od dziś, królewski tytuł.

dodała, że nie ma stałego przepisu. Zwycięski żur, to trochę od mamy, od babci i od teściowej, ale są też tajne składniki.

Magicznym składnikiem, to chrzanu warto dodać. A dodatki to jak, kto lubi, czyli jajeczko, skwareczki. Ja proponuję na słonince, bo są bardziej chrupiące.

ale najważniejszy jest zakwas. Ten musi być przygotowany własnoręcznie.