Regulacja, matowienie i korekta śladów potrądzikowych – poznaj nowe produkty CLEANANCE Comedomed

Problem, który wykracza poza skórę

Cera trądzikowa to nie tylko widoczne niedoskonałości. To także codzienny dyskomfort, który wpływa na samopoczucie, pewność siebie i sposób funkcjonowania – w szkole, w pracy, w relacjach społecznych. Dane pokazują, że aż 72% osób z trądzikiem odczuwa spadek samooceny, a 32% z nich unika sytuacji społecznych z powodu stanu swojej skóry.

W praktyce oznacza to, że pielęgnacja skóry trądzikowej to nie krótkoterminowa interwencja, lecz element codziennego funkcjonowania – taki, który powinien wspierać skórę, a nie pogłębiać jej wrażliwość.

Komfort jako nowy punkt odniesienia w pielęgnacji skóry trądzikowej

Eksperci Eau Thermale Avène zwracają uwagę, że skuteczna pielęgnacja cery skłonnej do niedoskonałości powinna opierać się na równowadze pomiędzy efektywnością a tolerancją. Zamiast agresywnego działania kluczowe stają się regularność oraz formuły, które pomagają utrzymać równowagę bariery hydrolipidowej.

Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w gamie CLEANANCE, zaprojektowanej z myślą o codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej.

Codzienna rutyna z gamą CLEANANCE – oczyszczanie, walka z przebarwieniami i nawilżenie

CLEANANCE Comedomed Złuszczający żel do mycia to produkt do codziennej pielęgnacji cery tłustej, trądzikowej i z uporczywymi niedoskonałościami. Regularne stosowanie żelu wspiera redukcję zmian trądzikowych, usuwanie nadmiaru sebum oraz odblokowanie porów, pozostawiając skórę oczyszczoną i wygładzoną. Swoje działanie zawdzięcza połączeniu składników aktywnych – kwasu mlekowego i bursztynowego – które zapewniają delikatne dla skóry działanie peelingujące przy jednoczesnym wsparciu bariery ochronnej. Comedoclastin™ działa seboregulująco i ogranicza powstawanie nowych zmian, a cynk i Woda termalna Avène przynoszą skórze ukojenie. Produkt nie zawiera mydła i może być stosowany już od 13. roku życia. Sprawdzi się zarówno do mycia twarzy, dekoltu, jak i pleców, przygotowując skórę do kolejnych kroków pielęgnacyjnych.

CLEANANCE Comedomed Intensywne Serum to produkt który powstał by skutecznie korygować niedoskonałości oraz wygląd blizn potrądzikowych2. Skoncentrowana formuła zawiera aż 30% składników aktywnych o potwierdzonym działaniu dermatologicznym. Comedoclastin™ reguluje wydzielanie sebum, redukuje istniejące niedoskonałości oraz co niezwykle ważne, ogranicza powstawanie nowych. Glukozyd askorbylu i bakuchiol poprawiają gęstość, strukturę i ogólny wygląd skóry, a kwas glikolowy złuszcza, wygładza i rozjaśnia cerę. Serum zapewnia nawilżenie, zwęża pory, matuje i poprawia teksturę skóry, przywracając jej świeży, zdrowy wygląd. Ma lekką, płynną konsystencję, nie jest tłuste, nie klei się i szybko się wchłania. Już po miesiącu regularnego stosowania produkt dwukrotnie zmniejsza widoczność blizn i niedoskonałości.

Rutynę dopełnia znany już konsumentom CLEANANCE Aqua-Gel matujący – lekki produkt, który zapewnia intensywne nawilżenie, redukuje świecenie się skóry i zmniejsza widoczność porów. Zawarta w formule monolauryna zmniejsza wydzielanie sebum, a niacynamid i pre-tokoferyl wykazują działanie antyoksydacyjne. Idealnie domknie pielęgnację skóry z trądzikiem.

Pielęgnacja jako proces, nie jednorazowe działanie

Świadoma pielęgnacja to nie jednorazowy etap, lecz element długofalowego podejścia do skóry skłonnej do niedoskonałości. Odpowiednio dobrane produkty, regularność i dbałość o komfort skóry pomagają wspierać jej równowagę nie tylko na co dzień, ale również w momentach, gdy jej kondycja ulega pogorszeniu pod wpływem czynników takich jak stres, zmiany hormonalne, wahania temperatur, ekspozycja na zanieczyszczenia czy intensywny tryb życia.

Materiał reklamowy