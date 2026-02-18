89% młodych Polaków czuje, że brakuje im sił. Oto co robią, by to zmienić

Aby lepiej zrozumieć, jak młodzi radzą sobie z tym wyzwaniem, firma Mars, producent gumy Airwaves, postanowiła przyjrzeć się bliżej codziennym rytuałom odświeżenia, sposobom regeneracji i temu, skąd czerpią siłę, by odnaleźć swoją „pełnię mocy”.

Najsłabszy moment dnia – popołudnie

Choć spadek energii może dopaść o każdej porze, najwięcej respondentów – ponad 36% – wskazuje popołudnie, jako moment największego zmęczenia. Dla 28% najtrudniejszy jest poranek, a 15% deklaruje, że uczucie wyczerpania towarzyszy im przez cały dzień.

A czym dla młodych jest poczucie działania w pełni sił? Dla 31% badanych oznacza to stan, wyjątkowego skupienia i jasności umysłu – moment, w którym wszystko staje się klarowne, a działanie przebiega płynnie. Ponad 20% utożsamia to z wewnętrzną pewnością siebie – poczuciem, że mogą przenosić góry.

Mikroreset i osobiste rytuały

Niezależnie od tego, czy przyczyną zmęczenia jest nadmiar bodźców, stres czy zwykłe przeciążenie obowiązkami – młodzi coraz częściej sięgają po codzienne rytuały, które pozwalają im na moment wrócić do równowagi.

Dla 32% taką formą orzeźwienia jest po prostu chwila z ulubionym serialem, muzyką lub książką. Aktywność fizyczną jako skuteczny sposób na odzyskanie energii, wskazuje 30%, a 26% wspomaga się napojami – gorącymi lub schłodzonymi. Wśród ulubionych przestrzeni do regeneracji dominuje wygodna kanapa (44%) oraz bliskość natury i ciszy (42%). Co czwarta osoba szuka odświeżenia poprzez zmianę otoczenia – spacer, krótki wypad za miasto, zmianę perspektywy.

Odświeżenie, czyli coś więcej niż pobudzenie

Dla młodych odświeżenie to nie tylko fizyczna reakcja organizmu. To często coś znacznie głębszego – moment zatrzymania, który niesie ze sobą emocjonalną ulgę i mentalną klarowność. Aż 42% definiuje je jako chwilę tylko dla siebie. Kolejne 30% rozumie je jako wyciszenie, a 29% – jako zastrzyk świeżej energii. Co czwarta osoba widzi w nim nowy początek: możliwość oczyszczenia umysłu i zyskania nowego spojrzenia.

Aby osiągnąć stan odświeżenia, ponad 60% respondentów sięga – przynajmniej od czasu do czasu – po intensywne smaki. Może to być coś pikantnego, kwaśnego czy orzeźwiającego – cokolwiek, co zmysłowo wytrąca z rutyny i pomaga odzyskać świeżość myślenia. Odpowiedzią na taki stan rzeczy może być … guma Airwaves® o intensywnym mentolowym smaku.

A gdyby mieć supermoc...

Choć pytanie o nadprzyrodzone zdolności może wydawać się zabawne, odpowiedzi udzielone przez respondentów ujawniają wiele o ich potrzebach. Dla 24% największym marzeniem jest kontrola czasu – możliwość jego zatrzymania, spowolnienia lub przyspieszenia. 18% marzy o błyskotliwym umyśle, a 17% o teleportacji lub zdolności czytania w myślach.

Co ciekawe, dla większości moce te nie miałyby służyć ratowaniu świata – a przetrwaniu dnia i radzeniu sobie z codziennością. 45% wskazuje na wyczerpanie jako moment, w którym supermoc byłaby im najbardziej potrzebna. Kolejne 35% wspomina o sytuacjach stresowych, a 33% – o momentach wymagających pełnej koncentracji.

– Badanie wyraźnie pokazuje, że młodzi dorośli nie szukają chwilowego zastrzyku energii, lecz sposobów na świadome zarządzanie swoim rytmem dnia i emocjami. Potrafią przekładać samoświadomość na konkretne wybory – sięgają po kontakt z naturą, chwilę ciszy, zmianę otoczenia czy intensywny bodziec smakowy, który pozwala im wyrwać się z rutyny. To właśnie dlatego doceniają produkty, które oferują wyraziste doświadczenia – jak choćby guma Airwaves. – podsumowuje Monika Piekarska, Corporate Affairs Manager w Mars.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez Mars Wrigley we współpracy z SW Research w czerwcu 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1007 osób w wieku 18–34 lat, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Materiał reklamowy