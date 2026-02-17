Usta, które pokochasz: winylowa tafla i kolor, który nie znika. Oto VinyLove od Eveline Cosmetics

W trendach na 2026 rok usta wracają na pierwszy plan - i to w dwóch równoległych odsłonach. Z jednej strony obserwujemy „lips do the talking” z pokazów SS26, gdzie to właśnie usta budują charakter całego looku. Z drugiej - rośnie popularność efektu blur, czyli miękko rozmytego koloru, który wygląda jak naturalnie „wytarty” i zmysłowy, bez ostrego konturu. A równolegle na wybiegach wciąż mocno wybrzmiewa lakierowany połysk: ultra-błyszczące, „szklane” wykończenia, które dają wrażenie winylowej tafli. Wspólny mianownik tych kierunków jest jeden: liczy się efekt „na żywo” i w obiektywie oraz komfort, który pozwala nosić mocny akcent bez kompromisów.

Na tę potrzebę odpowiada VinyLove od Eveline Cosmetics - pomadka płynna z efektem winylowym, w której głęboki kolor spotyka się z ekstremalnym połyskiem. Za intensywność barwy już przy pierwszej aplikacji odpowiada kompleks pigmentów winylowych, a polimery filmotwórcze tworzą na ustach cienką, elastyczną warstwę odporną na ścieranie.

Efekt to błyszcząca tafla bez uczucia lepkości, z obietnicą trwałości „na wiele godzin” (nawet do 16H!) i bez transferu, w duchu formuły SHAKE. APPLY. WAIT. VinyLove ma przyciągać spojrzenia, ale jednocześnie dbać o wygodę: dzięki składnikom nawilżającym usta mają pozostać gładkie i miękkie, bez wrażenia suchości.

Do tego dochodzi to, co w makijażu liczy się najbardziej: łatwość i pewność efektu. VinyLove jest dostępna w 10 dopracowanych odcieniach: od nude, przez brązy po intensywne róże i klasyczne czerwienie, więc można dopasować ją zarówno do minimalistycznego looku, jak i do wieczornego makijażu na imprezę czy randkę. Precyzyjny aplikator ułatwia wyrysowanie konturu nawet bez konturówki, a formuła ma dawać efekt pełniejszych, bardziej zmysłowych ust. Całość dopełnia wegańska formuła, bo dziś liczy się nie tylko spektakularny efekt, ale też świadomy wybór.

