Menopauza jako nowy rozdział zdrowia kobiet. O medycynie, jakości życia i zmianie społecznego spojrzenia na menopauzę

Jeszcze do niedawna menopauzę postrzegano głównie przez pryzmat zmian hormonalnych i związanych z nimi objawów. Dziś coraz częściej mówi się o niej jako o ważnym etapie życia kobiety, który wymaga kompleksowego podejścia – od profilaktyki zdrowotnej i nowoczesnego leczenia po zdrowie psychiczne i jakość życia.

Konferencję otworzyła rozmowa „Medycyna menopauzy”, nawiązująca do publikacji PZWL Wydawnictwa Lekarskiego pod redakcją prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty oraz prof. dr hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego. Dyskusja dotyczyła aktualnego stanu wiedzy medycznej, zmian w podejściu do opieki nad kobietami w okresie menopauzy oraz potrzeby zapewnienia im kompleksowego wsparcia.

Pierwszy panel – „Nowoczesna medycyna menopauzy” – skupił się na najnowszych kierunkach diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Eksperci poruszali kwestie bezpieczeństwa terapii hormonalnych i niehormonalnych oraz wpływu menopauzy na zdrowie metaboliczne, układ sercowo-naczyniowy, kondycję psychiczną i seksualność. Omawiano także znaczenie chorób współistniejących. Podkreślano, że współczesna medycyna dysponuje coraz szerszym zakresem indywidualnie dobieranych metod wsparcia i terapii.

Druga część wydarzenia – panel „Menopauza i nowa jakość życia kobiet” – pokazała, że menopauza to nie tylko zagadnienie medyczne, lecz także ważny temat społeczny. Rozmawiano o wpływie tego etapu życia na aktywność zawodową, relacje, samopoczucie psychiczne oraz sposób postrzegania kobiecości. Poruszono także temat rosnącej odpowiedzialności pracodawców, marek i instytucji za tworzenie rozwiązań odpowiadających na potrzeby kobiet po 45. roku życia oraz za przełamywanie stereotypów związanych z menopauzą.

To podejście jest bliskie marce BANDI, która od lat wspiera kobiety profesjonalną pielęgnacją odpowiadającą na zmieniające się potrzeby skóry na kolejnych etapach życia. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w linii BANDI Professional More Than Pause, stworzonej z myślą o pielęgnacji skóry kobiet w okresie okołomenopauzalnym i menopauzalnym. Formuły produktów opracowano tak, aby odpowiadały na zmiany zachodzące w skórze, poprawiały jej komfort i kondycję oraz wspierały zdrowy wygląd w czasie zmian hormonalnych.

Zgodnie z filozofią BANDI piękno zaczyna się od zdrowia. Dlatego marka rozwija rozwiązania oparte na wiedzy naukowej i skutecznych składnikach aktywnych, wspierając kobiety w świadomej, dopasowanej pielęgnacji na każdym etapie życia.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji, menopauza wymaga dziś holistycznego spojrzenia oraz współpracy wielu środowisk – medycznego, naukowego, biznesowego i społecznego. Kluczowe pozostają edukacja, dostęp do rzetelnej wiedzy oraz budowanie świadomości, że menopauza jest naturalnym etapem życia, o którym warto rozmawiać otwarcie i bez stereotypów.

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji oraz pokazanie, że menopauza może być początkiem nowego rozdziału – świadomego dbania o zdrowie, aktywność i dobre samopoczucie.

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