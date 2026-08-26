Zaskakujące słowa Tymoteusza Puchacza o religii. Awansował do Ligi Mistrzów i wspomniał o Bogu

Tymoteusz Puchacz dziękuje Bogu za Ligę Mistrzów

Reprezentant naszego kraju świetnie zaaklimatyzował się w państwie, które rzadko kojarzy się fanom z wielkim futbolem. Choć początkowo decyzja popularnego „Puszki” o wyjeździe do Azerbejdżanu spotykała się z kpinami, obecnie to on triumfuje, ponieważ z zespołem Sabat Baku wywalczył historyczną kwalifikację do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mający na koncie piętnaście spotkań z orzełkiem na piersi zawodnik wzbudza zainteresowanie nie tylko sportową postawą, ale również swoim głośnym związkiem z influencerką modową Oliwciaks (ich ślub miał miejsce w maju 2026 roku) oraz nieskrywaną religijnością. Swój triumf w eliminacjach do Champions League postanowił uczcić specjalnym wpisem. „Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś zawsze ze mną. Kocham Cię najbardziej na świecie” – przekazał na swoich profilach społecznościowych sam zainteresowany. Osobom śledzącym karierę sportowca takie deklaracje nie wydają się niczym nowym, gdyż w przeszłości wielokrotnie dzielił się on przemyśleniami o wierze, które potrafiły pozytywnie zaskoczyć nawet niejednego księdza.

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Zawodnik Sabat Baku stawia wiarę na pierwszym miejscu

Wielu kapłanów nie kryje podziwu dla tak otwartej postawy duchowej gracza azerskiej drużyny. Najgłośniej komentowane były deklaracje, które piłkarz wygłosił w rozmowie z dziennikarzami stacji TVP Sport.

Dziś jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ Bóg jest na pierwszym miejscu i prowadzi mnie całe życie. A teraz to już w ogóle mam z nim niesamowitą relację

– tłumaczył w tamtym wywiadzie „Puszka”. Sportowiec postanowił również podzielić się z widzami historią dotyczącą samych początków jego życiowej drogi związanej z religią.

W wieku czterech czy pięciu lat Pan Bóg przedstawił mi plan na mnie. Pierwsze, czego miałem świadomość, to to, że nazywam się Tymoteusz Puchacz. A drugie, że będę piłkarzem i zagram w reprezentacji Polski. Bóg mi to pokazał, a potem poprowadził przez życie i podpowiadał, co robić, by to się stało

– podsumował Tymoteusz Puchacz.

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