Mikayla Demaiter publikuje odważne zdjęcia. Była hokeistka znów rozgrzewa internautów

Mikayla Demaiter zakończyła karierę przez kontuzję

Była kanadyjska hokeistka Mikayla Demaiter porzuciła profesjonalny sport na rzecz kariery w modelingu.

Kobieta cieszy się ogromnym zainteresowaniem w internecie, a jej instagramowe konto przyciągnęło już ponad trzy miliony osób

Na najświeższych fotografiach modelka pozuje w mocno wyciętych kreacjach, co prowokuje internautów do ożywionych dyskusji.

Miliony fanów sportów zimowych uważają Mikaylę Demaiter za najbardziej urodziwą zawodniczkę broniącą dostępu do bramki. Pochodząca z Kanady hokeistka w pewnym momencie postanowiła całkowicie zrezygnować z rywalizacji na lodowisku i w całości poświęcić się pracy przed obiektywem aparatu. Istotny wpływ na zmianę życiowej drogi miał zapewne poważny uraz kolana. Swoją ostateczną decyzję przekazała za pośrednictwem profilu na Instagramie.

„Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem”

Szybko okazało się, że porzucenie profesjonalnego sportu przyniosło Kanadyjce ogromny sukces wizerunkowy. Jej oficjalne konto na Instagramie przyciągnęło już uwagę ponad trzech milionów obserwujących, którzy chętnie śledzą jej internetową aktywność. Głównym magnesem przyciągającym fanów są niezwykle odważne fotografie publikowane systematycznie przez byłą hokeistkę. Podczas dwóch najnowszych sesji zdjęciowych modelka zaprezentowała się w skąpych stylizacjach, odsłaniając dekolt oraz dolne partie ciała. Odważne kadry podzieliły odbiorców, wywołując u niektórych zachwyt, a u innych wyraźne oburzenie.

Zmysłowe sesje i prowokujące wpisy kanadyjskiej hokeistki

Kanadyjska influencerka nie ma oporów przed eksponowaniem swoich wdzięków w mediach społecznościowych. Regularnie udostępnia materiały, na których chwali się długimi nogami, pośladkami i obfitym biustem. Modelka lubi zaskakiwać swoich obserwatorów nietypowymi stylizacjami, takimi jak chociażby bardzo skąpe przebranie w stylu kowbojskim, choć zdarza jej się również pozować w elementach sprzętu hokejowego. Emocje wśród fanów podsycają nie tylko same obrazy, ale także dodawane do nich opisy. Niedawno opublikowane fotografie skomentowała w bardzo pewny siebie sposób.

„Noszę się cała na biało jak absolutny anioł, którym jestem”

Zamiłowanie do prowokacyjnych strojów była zawodniczka udowodniła także podczas niedawnych wydarzeń sportowych na świecie. Kiedy kibice śledzili zmagania na arenach Igrzysk Olimpijskich 2026, kanadyjska piękność wypoczywała na basenie w mocno wyciętym stroju. Ubrana w skromne majtki oraz górę odsłaniającą biust, po raz kolejny przyciągnęła uwagę mediów oraz internautów, udowadniając swoją umiejętność podgrzewania atmosfery wokół własnej osoby.

