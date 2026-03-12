Lech Poznań - Szachtar: Ukraińcy bez oporów przed meczem z Polakami!

Mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck. Ukraińcy niezwykle pewni siebie

Kolejorz przystępuje do rywalizacji z Szachtarem Donieck na etapie 1/8 finału rozgrywek Ligi Konferencji.

Ekipa zza naszej wschodniej granicy uchodzi za nieznacznego faworyta do awansu, jednak ukraińska prasa nie widzi innej możliwości niż pewne zwycięstwo swoich rodaków.

Sprawdź w poniższym artykule, jakie nastroje panują wśród ukraińskich dziennikarzy przed dzisiejszym spotkaniem.

Walka o awans do najlepszej ósemki Ligi Konferencji pomiędzy Kolejorzem a ekipą ze wschodu z pewnością dostarczy kibicom wielu wrażeń. Teoretycznie nieco wyższe notowania ma drużyna ukraińska, która po zajęciu szóstej lokaty w fazie ligowej wywalczyła bezpośredni bilet do 1/8 finału. Poznaniacy uplasowali się na jedenastej pozycji i musieli walczyć w barażach, gdzie gładko pokonali w dwumeczu fińskie KuPS wynikiem 3:0. To udowodniło przewagę mistrza Polski nad rywalem z Finlandii, jednak teraz skala trudności rośnie i lechici nie są faworytem. Z kolei ukraińscy komentatorzy nie biorą pod uwagę innego scenariusza niż pewna kwalifikacja Szachtara do kolejnej rundy.

"Szczerze mówiąc, podopieczni Ardy Turana muszą pokonać Polaków, inaczej to będzie sensacja" - czytamy w tekście na ukraińskim portalu sport.ua.

Przedstawiciele tamtejszych mediów podkreślają w szczególności ogromne doświadczenie donieckiego klubu na arenie międzynarodowej. Uważają oni, że ten aspekt ma znacznie większe znaczenie niż to, że formalnie oba spotkania odbędą się na terytorium naszego kraju, ponieważ drużyna z Ukrainy rozgrywa swoje pucharowe starcia na obiekcie Wisły Kraków.

"Drużyna Szachtara ma o wiele, wiele większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach niż Lech Poznań. To niesamowita przewaga, którą warto omówić przed meczami i którą każdy zawodnik drużyny z Doniecka musi jasno zrozumieć i ostatecznie wykorzystać" - przekonują Ukraińcy.

Lech Poznań staje na drodze rywala do wielkiego finału

Potencjał ukraińskiego zespołu ocenił również Bogdan Butko, który w przeszłości reprezentował barwy obu dzisiejszych rywali. Defensor twierdzi, że triumfatorzy dawnego Pucharu UEFA z 2009 roku dysponują kadrą zdolną do osiągnięcia wielkiego finału w trwającej edycji Ligi Konferencji. Taka śmiała deklaracja byłego zawodnika mocno podbudowała optymizm wśród ukraińskich dziennikarzy.

"Szachtar musi zmierzyć się z tym przeciwnikiem, jeśli jego ambicją jest awans do finału, a nawet jego wygranie. Gdzieś w okolicach półfinału może trafić na przeciwnika z zawodnikami o podobnym doświadczeniu, ale na razie... Żadnych wymówek, panie Turan!" - zwracają się z oczekiwaniami do trenera klubu z Doniecka.

Pierwszy gwizdek arbitra w starciu poznańskiego Kolejorza z przeciwnikiem z Doniecka zaplanowano na dziś, czyli 12 marca, dokładnie na godzinę 18:45 na stadionie w stolicy Wielkopolski. Drugie, decydujące spotkanie tego dwumeczu zostanie rozegrane dokładnie siedem dni później na stadionie w Krakowie.