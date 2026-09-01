Ekstraklasa w szoku! Sensacyjne porażki faworytów w Pucharze Polski

Porażka Wisły Kraków w meczu z Odrą Opole

Wisła Kraków, celująca w czołówkę po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej, miała w planach walkę o europejskie puchary. Tymczasem 1 września prysły nadzieje "Białej Gwiazdy" na triumf w Pucharze Polski, dający szansę na udział w eliminacjach do Ligi Europy. Krakowski zespół zakończył zmagania, ulegając Odrze Opole 1:2. Spotkanie rozpoczęło się obiecująco, gdy w 16. minucie Maciej Kuziemko strzelił pierwszego gola. Jednak kwadrans później Marko Bozić dostał czerwoną kartkę za faul, co całkowicie zmieniło obraz gry. W drugiej części spotkania skuteczniejsi byli piłkarze z Opola. Najpierw, w 52. minucie, po błędzie bramkarza krakowian, bramkę zdobył Patryk Szysz, a niedługo potem wynik ustalił Michał Feliks.

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Sensacyjne potknięcie Zagłębia Lubin z Siarką Tarnobrzeg

O ile strata punktów przez Wisłę z rywalem z pierwszej ligi mogła się zdarzyć, o tyle rezultat meczu czwartoligowej Siarki Tarnobrzeg z Zagłębiem Lubin to już ogromna niespodzianka. Ekstraklasowa drużyna przegrała z niżej notowanym rywalem 2:3. Wynik otworzył samobójczy strzał Macieja Urbańskiego, a Patryk Peciak dołożył drugą bramkę dla Siarki. Damian Michalski zdołał strzelić kontaktowego gola dla Zagłębia, ale Adrian Kromka szybko podwyższył na 3:1. W końcówce Arkadiusz Woźniak trafił dla Lubinian, jednak nie zapobiegło to ich eliminacji.

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W pozostałych starciach Pucharu Polski Kluczevia Stargard uległa Pogoni Siedlce 2:3, Wisła II Płock przegrała z Puszczą Niepołomice 0:2, Chemik Bydgoszcz uległ Piastowi Gliwice 0:3, Podhale Nowy Targ pokonało Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2, a rezerwy Korony Kielce przegrały z Radomiakiem Radom 0:1.

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