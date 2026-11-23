Najlepsze życzenia z okazji Katarzynek 2026

Końcówka listopada to doskonały czas na celebrowanie starych tradycji oraz sprawianie radości naszym bliskim. Wysłanie ciepłej wiadomości właśnie w ten wyjątkowy wieczór to piękny gest pokazujący pamięć i zaangażowanie. Warto zrezygnować z oklepanych regułek na rzecz czegoś bardziej osobistego i autentycznego. Dobrze dobrane życzenia z okazji Katarzynek sprawią mnóstwo radości każdemu odbiorcy.

W galerii poniżej znajdziesz kartki imieninowe dla Katarzyny - piękne obrazki dla Kasi

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Śmieszne życzenia na Katarzynki pełne humoru

Listopadowa aura za oknem bywa ponura, dlatego odrobina śmiechu jest teraz na wagę złota. Krótka i zabawna wiadomość sprawdzi się idealnie jako niezobowiązujący gest sympatii. Takie śmieszne życzenia na Katarzynki na pewno zostaną docenione i zapamiętane na długo.

Życzę Ci w ten katarzynkowy wieczór znalezienia drugiej połówki, która będzie z entuzjazmem słuchać Twoich opowieści. Niech dzisiejsze wróżby pokażą Ci same wspaniałe perspektywy i mnóstwo powodów do uśmiechu.

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Kochany, oby dzisiejsze sny przyniosły Ci odpowiedź na to najważniejsze pytanie o Twoją przyszłość. Życzę Ci dużo dystansu do świata oraz kubka zawsze ciepłej kawy w te chłodne poranki.

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Życzę Ci dzisiaj tyle samo szczęścia w miłości co w znajdowaniu wolnego miejsca parkingowego pod galerią handlową. Oby ten magiczny czas przyniósł Ci same trafione decyzje i spokój ducha na co dzień.

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W ten wyjątkowy wieczór życzę Ci wróżb tak pomyślnych i wyraźnych jak jakość obrazu w najnowszym telewizorze. Niech każda nowa znajomość okazuje się strzałem w dziesiątkę, a pech omija Cię szerokim łukiem.

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Z okazji Katarzynek życzę Ci portfela grubego od banknotów i serca przepełnionego samą miłością. Obyś zawsze trafiał na ludzi, którzy rozumieją Twój specyficzny humor bez zbędnych tłumaczeń.

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Życzę Ci, aby dzisiejsze przeczucia poprowadziły Cię prosto w ramiona kogoś o niezwykle dobrym sercu. Niech każdy kolejny dzień zaskakuje Cię równie pozytywnie co niespodziewany przelew na konto.

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Mój drogi, oby Twoje sercowe wybory były zawsze tak trafne jak Twoje zamówienia w ulubionej pizzerii. Życzę Ci magii w codziennych chwilach oraz niekończących się pokładów dobrego humoru.

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W dzisiejszy wieczór życzę Ci znalezienia kogoś, z kim milczenie będzie równie przyjemne co najlepsza impreza do rana. Niech omijają Cię wszelkie troski i niechciane powiadomienia w telefonie.

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Życzę Ci spotkania na swojej drodze osoby, która zaakceptuje Twoje najdziwniejsze nawyki bez mrugnięcia okiem. Oby ten katarzynkowy czas otworzył przed Tobą zupełnie nowe i fascynujące możliwości.

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Niech ten listopadowy wieczór przyniesie Ci odpowiedź na sercowe dylematy oraz dużo pysznego jedzenia. Życzę Ci uśmiechu od ucha do ucha i relacji zbudowanych na prawdziwym zrozumieniu.

Wyjątkowe życzenia dla Kasi na Katarzynki

Każda solenizantka zasługuje w dniu swoich imienin na wyjątkowe słowa pełne ciepła oraz szczerej życzliwości. Czasami wystarczy zaledwie kilka zdań, aby pokazać drugiej osobie nasze prawdziwe uczucia i wsparcie. Takie krótkie życzenia na Katarzynki idealnie nadają się do szybkiego wysłania w wiadomości tekstowej. Sprawią one radość każdej Kasi i dodadzą jej skrzydeł na nadchodzące miesiące.

Kochana Kasiu, życzę Ci w dniu Twojego święta niegasnącego optymizmu oraz siły do pokonywania codziennych przeszkód. Jesteś dla mnie ogromną inspiracją i dziękuję Ci za każdą chwilę spędzoną razem.

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Moja droga Kasiu, pragnę Ci dziś życzyć mnóstwa powodów do szczerego śmiechu i otaczania się wyłącznie życzliwymi ludźmi. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moje wsparcie w każdej sytuacji.

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W dniu Twoich imienin życzę Ci, Kasiu, abyś nigdy nie bała się marzyć i śmiało sięgała po swoje życiowe cele. Jesteś wspaniałą kobietą i zasługujesz na wszystko co najpiękniejsze na tym świecie.

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Kasiu, z okazji Twojego święta przesyłam Ci morze uścisków oraz życzę znalezienia czasu tylko dla siebie. Oby każdy nowy dzień przynosił Ci satysfakcję z podejmowanych działań i wewnętrzny spokój.

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Najdroższa Kasiu, życzę Ci odwagi w odkrywaniu nowych ścieżek oraz ludzi, którzy będą zawsze ciągnąć Cię w górę. Twoja obecność w moim życiu to prawdziwy skarb, o który chcę dbać każdego dnia.

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Życzę Ci, Kasiu, aby ten listopadowy czas był dla Ciebie początkiem niesamowitej przygody pełnej dobrych niespodzianek. Niech Twoja wyjątkowa energia zjednuje Ci przyjaciół i otwiera przed Tobą wszystkie zamknięte drzwi.

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Kasiu, pragnę Ci życzyć absolutnego spełnienia w sprawach zawodowych oraz prywatnych. Obyś zawsze znajdowała powód do uśmiechu nawet w te najbardziej pochmurne dni.

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Kochana Kasiu, życzę Ci wewnętrznej równowagi i mnóstwa drobnych przyjemności, które ubarwią Twoją codzienność. Cieszę się, że jesteś w moim życiu, bo dzięki Tobie świat staje się po prostu lepszy.

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Z okazji Twoich imienin życzę Ci, Kasiu, relacji opartych na zaufaniu i projektów przynoszących ogromną satysfakcję. Bądź zawsze tą samą wspaniałą osobą, którą znam i podziwiam od lat.

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Kasiu, w dniu Twojego święta życzę Ci niesłabnącej wiary we własne możliwości i pięknych chwil w gronie najbliższych. Niech los sprzyja Twoim najskrytszym planom i obdarowuje Cię wyjątkowym zdrowiem.