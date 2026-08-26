Wielkie emocje podczas Top of the Top Sopot Festival. Alicja Majewska i Igor Herbut zachwycili publiczność

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 zachwycił widzów

Hasłem przewodnim trzeciej odsłony Top of the Top Sopot Festival 2026 była „Opera Leśna w Czterech Aktach”. Telewizja TVN powierzyła prowadzenie całego wydarzenia sprawdzonemu duetowi, który tworzą od lat Dorota Wellman oraz Marcin Prokop. Na słynnej sopockiej scenie zaprezentowali się między innymi Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Kortez, Igor Herbut, Ania Dąbrowska i Natalia Szroeder. Wyjątkowy koncert dali również Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, którym na scenie towarzyszyła Grott Orkiestra, a niezwykłe widowisko dopełnił występ Zespołu Śpiewu i Tańca „Mazowsze”.

Zgromadzona przed telewizorami publiczność mogła śledzić relację na żywo na antenie stacji TVN od godziny 19:30. Repertuar całego wydarzenia składał się głównie z akustycznych i wyciszonych aranżacji znanych polskich przebojów, które idealnie pasowały do leśnej scenerii. Był to przedostatni dzień festiwalowych zmagań, który spiął klamrą wtorkowe wręczenie statuetki Bursztynowego Słowika oraz zaplanowany na czwartek wielki finał w mocnym, rockowym klimacie.

Igor Herbut i Alicja Majewska wywołali ogromne poruszenie na scenie

Festiwalowy wieczór otworzył fenomenalny występ Igora Herbuta, który dostarczył widzom ogromnej dawki wzruszeń. Artysta wręcz kipiał emocjami, a wyśpiewywane przez niego słowa trafiały prosto w serca słuchaczy. Chwilę później na scenie pojawiła się Alicja Majewska, co wywołało w sieci prawdziwą euforię, a fani nie kryli zachwytu nad talentem kultowej wokalistki. Użytkownicy internetu zamieścili mnóstwo pozytywnych opinii na temat tego występu:

„Klasa i styl. Cudowna Pani Alicja:-)”

„Klasa. Piękna kobieta z cudowną barwą głosu”

„Jak zwykle przepięknie”

„Ta pani sie nie starzeje wyglada jak dawniej”

Do zachwytów internautów dołączyła w sieci również Dorota Zawadzka, szerzej znana z telewizyjnego programu jako Superniania. Kobieta nie kryła swojego wielkiego zafascynowania występem utalentowanego Igora Herbuta, jednak to właśnie legendarna wokalistka całkowicie skradła jej serce podczas tego wyjątkowego wieczoru.

jak o siebie dba Krzysztof Zalewski

- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz - uwielbiam. Głos, profesjonalizm, charyzma. Pani Alicja ma 78 lat i jest jak wino i ten głos! - napisała Dorota Zawadzka.