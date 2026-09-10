Rzadko stoi w centrum, ale współtworzył brzmienie Hey. Paweł Krawczyk kończy 54 lata

Paweł Krawczyk kończy 54 lata

Nie należy do muzyków, którzy za wszelką cenę próbują skupić na sobie uwagę publiczności. Na scenie zwykle stoi z gitarą kilka kroków za Katarzyną Nosowską, a w mediach pojawia się znacznie rzadziej niż ona. Jego nazwisko znajdziemy jednak przy wielu kompozycjach zespołu Hey. Paweł Krawczyk przez ponad dwie dekady współtworzył muzyczne oblicze jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka.

Urodził się 10 września 1972 roku w Warszawie. Jest gitarzystą, multiinstrumentalistą, kompozytorem i producentem muzycznym. Zanim dołączył do Hey, zdobywał doświadczenie między innymi w zespołach Ahimsa i Houk. Pierwszy z nich był związany z hardcore’ową i alternatywną sceną początku lat 90. Już wtedy Krawczyk pokazywał, że nie interesuje go wyłącznie klasyczne rockowe granie.

Dołączył do Hey po odejściu Piotra Banacha

Końcówka lat 90. była dla zespołu Hey okresem poważnych zmian. Z grupą rozstał się Piotr Banach, jej współzałożyciel, gitarzysta i jeden z głównych kompozytorów. Jego odejście mogło zachwiać zespołem, który miał już na koncie takie przeboje jak „Moja i twoja nadzieja”, „Teksański”, „Zazdrość” czy „List”. Miejsce Banacha zajął Paweł Krawczyk. Nie próbował jednak kopiować poprzednika. Wniósł do zespołu własną wrażliwość, inne podejście do gitary oraz otwartość na elektronikę i bardziej eksperymentalne rozwiązania. Pierwszym studyjnym albumem Hey nagranym z jego udziałem był wydany w 2001 roku krążek „[sic!]”.

Krawczyk skomponował muzykę między innymi do pochodzących z tej płyty utworów „Cisza, ja i czas”, „Romans Petitem” oraz „Cudzoziemka w raju kobiet”. Album pokazał, że Hey nie zamierza żyć wyłącznie wspomnieniem swojej ogromnej popularności z poprzedniej dekady. Grupa zmieniła brzmienie i rozpoczęła kolejny, bardzo ważny etap działalności.

Jego muzyka stała się tłem dla tekstów Nosowskiej

W następnych latach Paweł Krawczyk wyrósł na głównego autora muzyki zespołu. Jego kompozycje spotykały się z tekstami Katarzyny Nosowskiej, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych duetów autorskich na polskiej scenie.

Hey regularnie odchodził od prostego gitarowego rocka. Na kolejnych płytach pojawiały się elektronika, oszczędniejsze aranżacje, niepokojące dźwięki i bardziej przestrzenne kompozycje. Krawczyk miał duży udział w tej ewolucji. Słychać ją na albumach „Music Music”, „Echosystem”, „Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!”, „Do rycerzy, do szlachty, doo mieszczan” oraz „Błysk”.

Do najpopularniejszych utworów z tego okresu należą „Mimo wszystko”, „A ty?”, „Byłabym”, „Kto tam? Kto jest w środku?”, „Umieraj stąd”, „Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan” i „Prędko, prędzej”. Ich sukces kojarzony był przede wszystkim z głosem oraz słowami Nosowskiej, ale za znaczną częścią muzyki stał właśnie Krawczyk.

Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk tworzą duet nie tylko w życiu

Wspólna praca z czasem przerodziła się również w prywatną relację. Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk przez wiele lat byli parą, a w 2018 roku wzięli ślub w Las Vegas. Choć wokalistka znacznie częściej opowiada publicznie o ich życiu, Krawczyk konsekwentnie pozostaje z dala od świata celebrytów.

Łączenie związku z pracą w jednym zespole nie zawsze było łatwe. Oboje nie ukrywali, że podczas tworzenia potrafili ostro dyskutować o artystycznych pomysłach. Krawczyk komponował muzykę, do której Nosowska pisała teksty, ale żadne z nich nie traktowało propozycji drugiej osoby bezkrytycznie. Właśnie ta szczerość pozwoliła im stworzyć tak wiele zapamiętanych piosenek.

Hey zawiesił działalność, ale Krawczyk nie zniknął

W 2017 roku, po jubileuszowej trasie „Fayrant”, Hey zawiesił regularną działalność. Muzycy nie wykluczyli okazjonalnych powrotów i rzeczywiście spotkali się ponownie na scenie w 2023 roku, świętując 30-lecie albumu „Fire”.

Paweł Krawczyk skupił się natomiast na komponowaniu i produkcji muzycznej. Współpracował z innymi wykonawcami, w tym z Małgorzatą Ostrowską oraz duetem Nosowska/Król. Razem z Joanną Prykowską, znaną z zespołu Firebirds, stworzył również własny projekt Anieli. W 2022 roku duet wydał album „Blask”, na którym pojawiła się między innymi gościnnie Katarzyna Nosowska.

Krawczyk pozostaje także jednym z ważnych muzycznych partnerów swojej żony. W 2026 roku wyprodukował jej utwór „SOS CHAOSU”, będący częścią projektu przygotowanego z okazji 30-lecia solowej działalności Nosowskiej. Artystka zaprosiła do współpracy czterech producentów związanych z różnymi etapami jej kariery. Obok Krawczyka znaleźli się w tym gronie Andrzej Smolik, Marcin Macuk i Michał „Fox” Król.

Paweł Krawczyk najważniejsze rzeczy robi poza światłem reflektorów

Historia Pawła Krawczyka pokazuje, że nie każdy artysta mający ogromny wpływ na popularną muzykę musi stać przy głównym mikrofonie. Jego kompozycje przez lata stanowiły fundament, na którym Katarzyna Nosowska budowała swoje opowieści. To właśnie połączenie jej tekstów i głosu z jego muzyczną wyobraźnią pomogło zespołowi Hey przetrwać zmianę składu i wejść w XXI wiek bez odcinania kuponów od dawnych sukcesów.

10 września Paweł Krawczyk kończy 54 lata. Choć nadal rzadko wychodzi z cienia, lista płyt i piosenek, przy których pracował, mówi o jego znaczeniu znacznie więcej niż najbardziej efektowne występy na pierwszym planie.

10