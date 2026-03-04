Dorota Wellman o kulisach swojego małżeństwa. Walka o dziecko była koszmarem

Krzysztof Wellman na planie filmowym. Początki znajomości z dziennikarką

Ich drogi przecięły się w naturalnym dla nich środowisku zawodowym, podczas produkcji obrazu "Schodami w górę, schodami w dół". Krzysztof Wellman pełnił tam funkcję fotografa, natomiast obecna gwiazda telewizji zajmowała stanowisko drugiego reżysera. Choć od razu zwrócili na siebie uwagę, nie było mowy o gwałtownym wybuchu uczuć. Dziennikarka wspominała, że jej przyszły partner wyróżniał się z tłumu specyficzną aparycją, której nie sposób było zignorować:

„Przypominał mi żołnierza izraelskiego. Ubrany był na zielono, miał duży semicki nos i burzę ciemnych włosów. Był też duszą towarzystwa”

Gwiazda nie ukrywała, że fotograf cieszył się sporym powodzeniem, szczególnie u płci pięknej, a wokół niego kręciło się mnóstwo osób. W tamtym okresie Krzysztof porządkował jeszcze swoje sprawy osobiste po poprzednim związku, dlatego dziennikarka nie zdecydowała się na szybki romans, stawiając na powolne budowanie więzi.

Relacja Doroty Wellman z mężem. Wszystko zaczęło się od rozmowy

Siłą tego związku jest brak udawania i szczerość w opowiadaniu o przeszłości. Prezenterka otwarcie przyznaje, że nie byli parą od pierwszego wejrzenia. Kluczem do ich serc stały się wielogodzinne dyskusje oraz wspólnota zainteresowań, a nie fizyczna fascynacja. Dorota Wellman często powtarza zdanie, które idealnie obrazuje dynamikę ich relacji:

„Inne były od kochania i od seksu, a ja byłam od gadania. Dopiero potem przerodziło się to w bliższy związek.”

W historii ich parowania pojawia się anegdota przypominająca scenariusz komedii obyczajowej. Mężczyzna zaprosił na górską wyprawę zarówno Dorotę, jak i inną kobietę, by sprawdzić, która lepiej poradzi sobie w trudnych warunkach. Ostateczny wybór dokonał się naturalnie, w oparciu o twardy test charakteru i dystansu do rzeczywistości, a nie puste deklaracje.

Walka o dziecko i ciąża Doroty Wellman. Trudna droga do macierzyństwa

Po sformalizowaniu związku w 1988 roku para skupiła się na realizacji najważniejszego marzenia – powiększeniu rodziny. Był to okres pełen wyzwań, o których gwiazda mówi bez owijania w bawełnę. Wspominając o terapii, stwierdziła wprost: „Wzięłam tyle hormonów, że powinnam nimi sikać”. Fizyczne koszty leczenia i obciążenie organizmu zeszły jednak na drugi plan wobec celu. Gdy wreszcie doszło do zapłodnienia, radość mieszała się ze strachem o utrzymanie zagrożonej ciąży. Syn Kuba urodził się dopiero w 1993 roku po miesiącach pełnych lęku i napięcia, wynagradzając rodzicom lata walki i nadając sens wcześniejszym cierpieniom.

Sposób na kłótnie w małżeństwie Wellmanów. Pomaga czarny humor

Dorota Wellman nie ukrywa, że w ich domu zdarzają się spięcia, jednak kluczowe jest to, jak zarządza się emocjami po burzy. Zamiast pielęgnować urazy i nienawiść, para stawia na oczyszczenie atmosfery i kłóci się tylko o istotne sprawy. Gdy napięcie sięga zenitu, dziennikarka uruchamia swoją broń specjalną w postaci ironii, która skutecznie rozładowuje sytuację:

„Kiedy mąż mnie wkurza, obmyślam precyzyjny plan jego bolesnej i męczącej śmierci. Myślę o zupie grzybowej ze sromotników, o kawie z trucizną (śmiech). A potem mi to przechodzi”

Choć brzmi to jak żart, jest to dowód na ogromny dystans małżonków do samych siebie. Taka postawa pozwala im na bieżąco upuszczać emocjonalną parę, zamiast kisić pretensje przez długie lata.

Podział obowiązków w domu Doroty Wellman. Jasne zasady

Gwiazda TVN jasno stawia granice w kwestiach domowych, odrzucając przestarzały patriarchat. Według niej układ, w którym kobieta zajmuje się wszystkim, a mężczyzna jedynie bywa w domu, nie ma racji bytu.

„Ma być aktywny, ma pracować. Nic mu się nie stanie, jak nauczy się obsługi pralki czy wyprasuje koszulę. Myślę, że podział klasyczny: »Mężczyzna pracuje, kobieta go obsługuje«, po prostu się skończył.”

Temat ewentualnej zazdrości o męża, który jako fotograf obraca się w środowisku filmowym pełnym pięknych kobiet, dziennikarka ucina krótko. Zadręczanie się podejrzeniami uważa za robienie sobie krzywdy, stawiając na zdrowy rozsądek i zaufanie do partnera. Wellman wychodzi z założenia, że co ma się stać, to i tak się stanie, ale jej pewność siebie jest niezachwiana:

„Poza tym, jestem naprawdę głęboko przekonana, że drugiej takiej jak ja nie będzie mieć.”

Kim jest Krzysztof Wellman, mąż gwiazdy TVN?

Partner prezenterki to ceniony w branży artystycznej fotosista i fotograf, mający na koncie współpracę przy wielu produkcjach filmowych i z uznanymi twórcami. To właśnie praca na planie "Schodami w górę, schodami w dół" połączyła go z przyszłą żoną. Ich wieloletni związek ewoluował od koleżeństwa i długich rozmów do stabilnego małżeństwa, które trwa nieprzerwanie od 1988 roku.

