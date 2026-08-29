Monika Olejnik przerywa milczenie o mastektomii. To pomogło jej wrócić do sił

Nowotwór piersi zdiagnozowano u Moniki Olejnik

Wiosną 2024 roku rzeczywistość Moniki Olejnik uległa diametralnej zmianie. Prezenterka telewizyjna wyznała wówczas, że wykryto u niej guza piersi. Opublikowała w sieci poruszający komunikat, z którego wynikało, że jest już po interwencji chirurgicznej, czuje się dobrze i jest gotowa na kolejne zawodowe wyzwania. Zwróciła się też z naglącym apelem o niezaniedbywanie badań profilaktycznych. Rok później dziennikarka poinformowała, że kolejne kontrole przyniosły pozytywne wieści. Zdiagnozowanie raka było dla niej szokiem, lecz nie zamierzała rezygnować z walki. Wczesne wykrycie zmiany i natychmiastowe leczenie okazały się kluczowe w drodze do powrotu do sprawności.

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Kocham moją "Kropkę nad i" do tego stopnia, że wczoraj miałam program, potem wsiadłam w samolot i jestem tutaj, na ramówce, a za chwilę wsiadam w pociąg, bo wieczorem znowu mam program. Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu "Książki Moniki". Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Jak przyznała gospodyni programu, sport to idealny sposób na oderwanie się od stresującej polityki, z którą obcuje w pracy. To właśnie aktywność fizyczna stała się jej sprzymierzeńcem po mastektomii – inwazyjnym zabiegu ratującym życie, który pozostawia na ciele nieodwracalny ślad.

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Sport jest bardzo dobry. Przeszłam mastektomię. To było dla mnie dramatyczne doświadczenie, ale udało się. Wydaje mi się, że również dzięki aktywności fizycznej wygrałam tę walkę

Monika Olejnik po operacji apeluje do Polaków o badania profilaktyczne

Obecnie, ponad dwadzieścia cztery miesiące po operacji usunięcia piersi, prezenterka telewizyjna tryska energią. Kontynuuje swoją karierę, bryluje na imprezach branżowych i spędza wolny czas w ruchu – biegając, trenując i pływając, nawet podczas urlopu. Bagaż trudnych doświadczeń sprawił, że Olejnik ma dziś dla wszystkich jasny przekaz:

Do kobiet i do mężczyzn: naprawdę się badajcie. Nie ma znaczenia, ile macie lat. To jest strasznie ważne. Jeżeli chorobę wykryje się na początku, mamy dużo większe szanse sobie z nią poradzić. Ja dałam radę i wierzę, że inni również mogą.

Co oznacza dla pacjentki mastektomia?

Mastektomia to operacja chirurgiczna, która polega na wycięciu fragmentu lub całości gruczołu piersiowego. To jeden z najważniejszych elementów leczenia nowotworów piersi. W zależności od zaawansowania choroby, chirurdzy mogą zdecydować się na całkowite usunięcie piersi wraz z węzłami chłonnymi, lub na zabieg oszczędzający, polegający na wycięciu jedynie zmiany nowotworowej z fragmentem zdrowych tkanek wokół niej.