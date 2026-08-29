Katarzyna Grochola na planie kontynuacji hitu! Danuta Stenka znów zagra Judytę

Katarzyna Grochola na planie nowego filmu o Judycie

Katarzyna Grochola nie kryje radości z faktu, że jej najnowsza książka „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” doczekała się ekranizacji. W rozmowie z „Super Expressem” autorka wyjaśniła jednak, że nowa produkcja nie jest bezpośrednią kontynuacją hitu sprzed ponad dwóch dekad. Zaznaczyła, że pierwszy film był adaptacją początkowej części cyklu „Żaby i anioły”, podczas gdy obecnie realizowany obraz opiera się na piątym tomie tej serii.

Autorka krótko odniosła się do nieporozumień wokół fabuły: „Po pierwsze, to nie jest kontynuacja ani druga część. Po drugie, to jest piąta książka z cyklu o Judycie. Piąta część »Nigdy w życiu«. A że ktoś przegapił pozostałe? To już nie moja wina” – powiedziała w rozmowie z redakcją. Wiadomo już, że w rolę głównej bohaterki, Judyty, znów wcieli się Danuta Stenka. Reszta obsady pozostaje jednak na razie tajemnicą.

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Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"

Grochola wspomina Jana Frycza. Miał zagrać w nowym filmie

Obecnie Katarzyna Grochola jest niezwykle zaangażowana w proces powstawania filmu. Pisarka nie czeka na gotowe dzieło, ale osobiście pojawia się na planie, obserwując postępy z bliska. Radość z realizacji projektu przyćmiła jednak tragiczna wiadomość.

Grochola przyznała, że bardzo przeżyła niedawną śmierć aktora znanego z pierwszej części „Nigdy w życiu”. Jan Frycz zmarł zaledwie kilka tygodni przed planowanym powrotem do swojej roli. Pisarka w rozmowie z „Super Expressem” wspominała go z ogromnym żalem: „Strasznie się czuję, bo to był wspaniały człowiek. Miał zagrać w moimi filmie równo 26 sierpnia. Wszystko już było ustawione. Zawsze, jak tylko się gdzieś widzieliśmy, krzyczał do mnie: Kaśka, nie dramatyzuj. Cudowny, po prostu cudowny człowiek, więc nieprawdopodobnie mi żal”.

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Kiedy premiera filmu Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później?

Fani cyklu muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Dokładna data premiery filmu „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Z informacji, do których dotarł „Super Express”, wynika jednak, że produkcja ma trafić na ekrany jesienią 2027 roku.