Kabaret Neo-Nówka zaprasza na "Pokolenie DNA". Grupa wróciła z nowym programem!

Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym programem. Co z biletami?

Kabaret Neo-Nówka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników dobrego humoru. Ich występy to gwarancja wysokiej jakości rozrywki, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na prestiżowych festiwalach kabaretowych. "Pokolenie DNA" pod patronatem Radia ESKA2 to kolejny dowód na to, że Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki nie boją się podejmować trudnych tematów i robią to w sposób inteligentny, dowcipny i angażujący. Program ten to idealna propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż tylko prostej rozrywki – to kabaret, który bawi i zmusza do myślenia. W "Pokoleniu DNA" zobaczymy całą plejadę charakterystycznych dla Neo-Nówki postaci, a także zupełnie nowe kreacje, które z pewnością na długo zapadną w pamięć widzów. Wejściówki na nowy program Kabaretu Neo-Nówka są dostępne na platformie qualitim.pl.

ZOBACZ TEŻ: Ewa Bem walczy o zdrowie po stracie najbliższych. Słowa artystki chwytają za gardło

"Jedno jest pewne – uśmiech po tym wydarzeniu zostanie z Tobą na długo. Nie przegap tego wyjątkowego spektaklu!" - zapewniają organizatorzy.

Neo-Nówka - "Pokolenie DNA" - harmonogram trasy

28.02 - Chojnice

01.03 - Mława

02-03.03. - Białystok

20.03 - Włocławek

21.03 - Brodnica

22.03 - Legionowo

27.03 - Jelenia Góra

28.03 - Nowa Sól

28.03 - Lubin

29.03 - Bydgoszcz

25.04 - Tarnobrzeg

26.04 - Krosno

27.04 - Mielec

28.04 - Katowice

25.09 - Tarnów

26.09 - Tarnowskie Góry

26.09 - Będzin

27.09 - Bielsko-Biała

09.10 - Toruń

10.10 - Łódź

11.10 - Warszawa

17.10 - Nowy Sącz

18.10 - Jastrzębie-Zdrój

18.10 - Mysłowice

19.10 - Kraków

24.10 - Olsztyn

13.11 - Rzeszów

14.11 - Lublin

15.11 - Zamość

15.11 - Chełm

20.11 - Słupsk

21.11 - Elbląg

21.11 - Gdańsk

22.11 - Inowrocław

22.11 - Grudziądz

27.11 - Zielona Góra

28.11 - Poznań

29.11 - Wrocław