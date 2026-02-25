Kabaret Neo-Nówka zaprasza na "Pokolenie DNA". Grupa wróciła z nowym programem!

Kabaret Neo-Nówka powraca z nowym programem. Co z biletami?
Kabaret Neo-Nówka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników dobrego humoru. Ich występy to gwarancja wysokiej jakości rozrywki, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na prestiżowych festiwalach kabaretowych. "Pokolenie DNA" pod patronatem Radia ESKA2 to kolejny dowód na to, że Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki nie boją się podejmować trudnych tematów i robią to w sposób inteligentny, dowcipny i angażujący. Program ten to idealna propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż tylko prostej rozrywki – to kabaret, który bawi i zmusza do myślenia. W "Pokoleniu DNA" zobaczymy całą plejadę charakterystycznych dla Neo-Nówki postaci, a także zupełnie nowe kreacje, które z pewnością na długo zapadną w pamięć widzów. Wejściówki na nowy program Kabaretu Neo-Nówka są dostępne na platformie qualitim.pl.
"Jedno jest pewne – uśmiech po tym wydarzeniu zostanie z Tobą na długo. Nie przegap tego wyjątkowego spektaklu!" - zapewniają organizatorzy.
Neo-Nówka - "Pokolenie DNA" - harmonogram trasy
- 28.02 - Chojnice
- 01.03 - Mława
- 02-03.03. - Białystok
- 20.03 - Włocławek
- 21.03 - Brodnica
- 22.03 - Legionowo
- 27.03 - Jelenia Góra
- 28.03 - Nowa Sól
- 28.03 - Lubin
- 29.03 - Bydgoszcz
- 25.04 - Tarnobrzeg
- 26.04 - Krosno
- 27.04 - Mielec
- 28.04 - Katowice
- 25.09 - Tarnów
- 26.09 - Tarnowskie Góry
- 26.09 - Będzin
- 27.09 - Bielsko-Biała
- 09.10 - Toruń
- 10.10 - Łódź
- 11.10 - Warszawa
- 17.10 - Nowy Sącz
- 18.10 - Jastrzębie-Zdrój
- 18.10 - Mysłowice
- 19.10 - Kraków
- 24.10 - Olsztyn
- 13.11 - Rzeszów
- 14.11 - Lublin
- 15.11 - Zamość
- 15.11 - Chełm
- 20.11 - Słupsk
- 21.11 - Elbląg
- 21.11 - Gdańsk
- 22.11 - Inowrocław
- 22.11 - Grudziądz
- 27.11 - Zielona Góra
- 28.11 - Poznań
- 29.11 - Wrocław