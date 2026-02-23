Joanna Opozda świętuje urodziny Vincenta. Wpis aktorki wywołał lawinę wzruszenia

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-23 13:51

Rola mamy to bez wątpienia najważniejszy scenariusz w życiu Joanny Opozdy. Aktorka podzieliła się z fanami wyjątkową chwilą, bo jej synek Vincent właśnie skończył cztery lata. Choć na co dzień gwiazda błyszczy w blasku fleszy, tym razem postawiła na absolutną szczerość. Jej słowa o upływającym czasie i macierzyńskiej miłości poruszyły internautów do głębi.

W świecie show-biznesu, gdzie często liczy się idealny kadr, Joanna Opozda postanowiła pokazać coś znacznie ważniejszego – czystą, matczyną emocję. Gwiazda nie ukrywa, że tempo, w jakim dorasta jej syn, jest dla niej zaskakujące. Zamiast silić się na wielkie słowa, postawiła na naturalność i autentyczne wzruszenie, dając fanom do zrozumienia, że to nie jest tylko kolejny post do odhaczenia w social mediach.

Cztery lata. A ja mam wrażenie, że dopiero co trzymałam go pierwszy raz na rękach – zaczęła, dając jasno do zrozumienia, że to nie kolejna „obowiązkowa” publikacja, tylko moment prawdziwego wzruszenia.

Polecamy: Joanna Opozda pokazała młodszą siostrę. Podobne?

Aktorka zrelacjonowała ten dzień jako pełen beztroski i dziecięcej radości, z dala od sztywnej etykiety. Na imprezie urodzinowej Vincenta nie zabrakło tego, co w takich momentach gra pierwsze skrzypce: śmiechu, biegania i słodkiego bałaganu. Opozda przyznała, że była to ekscytacja, której nie da się podrobić, a tort na policzkach syna był najlepszym dowodem na udaną zabawę.

Opozda o Vincencie: „Z malucha staje się małym człowiekiem”

Najbardziej chwytającym za serce fragmentem wpisu jest obserwacja zmian zachodzących w chłopcu. Gwiazda z czułością reżysera przyglądającego się swojemu dziełu zauważa, jak Vincent z niemowlaka przeistacza się w chłopca z własnym zdaniem. To wyznanie pełne dumy, ale i lekkiego uśmiechu w stronę rodzicielskich wyzwań, bo aktorka zaznacza, że z malucha staje się małym człowiekiem z charakterem.

Patrzę na niego i widzę, jak z malucha staje się małym człowiekiem z charakterem, wrażliwością i własnym zdaniem (czasem aż za bardzo 😉) – dodała z uśmiechem, ale też z dumą, jaką zna każdy rodzic.

Joanna Opozda dziękuje najbliższym

We wpisie nie zabrakło również miejsca dla drugiego planu, który w życiu aktorki odgrywa kluczową rolę. Joanna Opozda wyraziła głęboką wdzięczność wobec przyjaciół i bliskich, którzy towarzyszyli im w tym dniu. Podkreśliła, że to właśnie oni tworzą wokół jej syna bezpieczny świat, co dla samotnej mamy jest wartością absolutnie bezcenną.

Jestem ogromnie wdzięczna za ludzi, którzy byli z nami tego dnia. Za przyjaźń, za obecność, za to, że tworzycie wokół mojego syna bezpieczny, ciepły świat. To dla mnie bezcenne.

Nie przegap: Joanna Opozda pokazała zdjęcia z synem. Internauci zgodni: "cała mamusia"

Finał urodzinowego wpisu to bezpośredni zwrot do małego solenizanta. Aktorka w poruszających słowach podziękowała synowi za wspólną drogę i zadeklarowała, że zawsze będzie stać u jego boku, niezależnie od tego, jaki scenariusz napisze im życie.

Vincent – dziękuję, że wybrałeś mnie na swoją mamę. Niech te kolejne lata będą jeszcze piękniejsze. A ja będę zawsze obok. Dziękujemy

Joanna Opozda
Galeria zdjęć 22
Joanna Opozda pokazała łazienkę. Tylko spójrzcie na te marmury! Poprzednie mieszkanie źle jej się kojarzyło
QUIZ. Trzy tytuły, jedna aktorka! My podajemy tytuły filmów, Ty zgadujesz, o jaką gwiazdę chodzi. Dasz radę?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego: "Titanic", "Rzeź", "Zakochany bez pamięci"