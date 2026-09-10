Great September 2026 rusza w Łodzi. Andrzej Piaseczny i Maria Peszek wystąpią już pierwszego dnia

Great September 2026 rozpoczyna się w Łodzi

Od 10 do 12 września 2026 roku Łódź ponownie stanie się miejscem spotkania znanych artystów, debiutantów, przedstawicieli branży muzycznej i publiczności poszukującej nowych brzmień. Great September Showcase Festival & Conference nie zamyka się na jednej scenie. Koncerty odbywają się w klubach, salach i przestrzeniach rozsianych przede wszystkim wokół ulicy Piotrkowskiej.

Tegoroczną edycję otworzy wieczór, podczas którego będzie można usłyszeć zarówno wykonawców doskonale znanych szerokiej publiczności, jak i artystów dopiero walczących o większą rozpoznawalność. Najwięcej uwagi pierwszego dnia przyciągają Andrzej Piaseczny oraz Maria Peszek, która pojawi się na scenie w wyjątkowym projekcie z zespołem Hoshii.

Andrzej Piaseczny wystąpi w Grand Hotelu

Jednym z największych wydarzeń czwartkowego programu będzie koncert Andrzeja Piasecznego. Artysta wystąpi 10 września o godz. 21:00 na scenie mBank & Mastercard w Grand Hotelu przy ulicy Piotrkowskiej 72. Jego koncert potrwa godzinę.

To nazwisko wyraźnie odcina się od sporej części festiwalowego programu, zdominowanego przez młodych wykonawców, scenę alternatywną i mniej oczywiste projekty. Piaseczny od ponad trzech dekad utrzymuje się w gronie najpopularniejszych polskich wokalistów. Publiczność zna go zarówno z solowych przebojów, jak i działalności w zespole Mafia oraz licznych występów telewizyjnych.

Wcześniej, o godz. 19:00, na tej samej scenie wystąpi Yana. Jej koncert potrwa do godz. 20:00, dzięki czemu przed występem Piasecznego zaplanowano godzinną przerwę.

Maria Peszek połączy siły z Hoshii

Drugim głośnym punktem pierwszego dnia będzie koncert Maria Peszek x Hoshii. Projekt pojawi się o godz. 22:00 w Lacrum Club przy ulicy Piotrkowskiej 102. Występ został zaplanowany do godz. 23:00.

To może być jedno z najbardziej nieoczywistych spotkań tegorocznej edycji. Maria Peszek słynie z bezkompromisowych tekstów, intensywnych koncertów i wyrazistej scenicznej osobowości. Hoshii porusza się natomiast po obszarach współczesnego jazzu, elektroniki i eksperymentalnych brzmień. Ich wspólny występ daje szansę na zupełnie nowe odczytanie repertuaru wokalistki.

Przed nimi na scenie Lacrum Club wystąpią Błoto x Ion D. W programie znalazł się również tajemniczy „secret show”, którego wykonawca ma pozostać niespodzianką do ostatniej chwili. Godziny głównych koncertów ułożono tak, że publiczność może najpierw zobaczyć Andrzeja Piasecznego, a następnie przejść na występ Marii Peszek i Hoshii. Oba miejsca znajdują się przy ulicy Piotrkowskiej i dzieli je niewielka odległość. Warto jednak wyjść odpowiednio wcześniej – liczba miejsc w festiwalowych klubach jest ograniczona.

Nie tylko największe gwiazdy. Kto jeszcze wystąpi 10 września?

Great September jest festiwalem showcase’owym, dlatego jego program nie opiera się wyłącznie na popularnych nazwiskach. Ważną częścią wydarzenia są krótsze koncerty wykonawców, którzy dopiero budują swoją pozycję na rynku.

W czwartek na poszczególnych scenach pojawią się między innymi:

Yana – godz. 19:00, Grand Hotel,

Błoto x Ion D – godz. 19:30, Lacrum Club,

Ars Latrans Orchestra – godz. 20:30, ŁCW,

Chochlik – godz. 20:30, Łódź Kaliska Scena Dolna,

Hugo Tarrés – godz. 20:30, Teatr Club,

Joulie Fox – godz. 21:00, Prywatka Scena eBilet,

Chęcki – godz. 21:00, Dom Literatury,

Szklane Oczy – godz. 21:30, Wooltura,

Grupa Torpedo – godz. 22:00, ŁCW,

Stany Pośrednie – godz. 22:00, Prywatka Scena eBilet,

Los Bitchos – godz. 23:00, Teatr Club.

Koncerty rozpoczną się już po południu, a ostatnie występy potrwają do północy. Wybór jednego sztywnego planu może więc nie być łatwy – część wydarzeń odbywa się równocześnie.

Great September 2026 – daty i miejsce

Great September Showcase Festival & Conference 2026 odbędzie się w dniach 10–12 września. Koncerty zaplanowano w kilkunastu lokalizacjach w centrum Łodzi, między innymi w Grand Hotelu, Lacrum Club, Teatr Club, Łodzi Kaliskiej, Woolturze, Domu Literatury, Iron Horse i ŁCW. Odległości pomiędzy większością miejsc można pokonać pieszo w ciągu kilku lub kilkunastu minut. Organizatorzy przypominają jednak, że kluby mają ograniczoną pojemność. Sam bilet lub opaska nie gwarantują wejścia na każdy koncert, jeżeli wybrana sala zostanie wcześniej wypełniona.

Bilety i opaski na Great September 2026

W sprzedaży dostępne są zarówno karnety na całe wydarzenie, jak i bilety jednodniowe. Przed wejściem na koncerty bilet trzeba wymienić na festiwalową opaskę. W czwartek, 10 września, punkt opaskowania przy ulicy Piotrkowskiej 138/140 będzie czynny od godz. 10:00 do 21:00. Elektronicznego biletu nie trzeba drukować – można okazać go na ekranie telefonu. Osoby, którym szczególnie zależy na występie odbywającym się w jednym z mniejszych klubów, powinny pojawić się na miejscu z odpowiednim wyprzedzeniem.

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