Do gry w "Hotelu Paradise 13" wchodzi Wiktor Borzych. 28-latek ma niezwykłą pasję i wierzy w układ gwiazd

Nowy gość w "Hotelu Paradise 13". Kim jest Wiktor Borzych?

28-letni poznaniak stawia dziś przede wszystkim na bycie sobą, choć otwarcie przyznaje, że w przeszłości bywało inaczej i zdarzało mu się przybierać różne pozy. Obecnie fundamentem relacji jest dla niego zaufanie i prawda, dlatego zdecydowanie stroni od plotkowania i niepotrzebnych kłótni. Ważnym elementem życia Wiktora jest praca na rzecz innych. Prowadzi fundację, w ramach której niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Wiktor z "Hotelu Paradise 13" i jego taneczna pasja

W wolnym czasie 28-latek zatraca się w muzyce, a jego największą miłością jest taniec, ze szczególnym uwzględnieniem bachaty. Zaczęło się dość prozaicznie, bo poszedł na pierwsze zajęcia tylko po to, by zrobić wrażenie na pewnej dziewczynie. Szybko jednak okazało się, że to właśnie parkiet zawładnął jego sercem. Oprócz tego Wiktor ceni sobie aktywność fizyczną i wyprawy w nieznane. W domu towarzystwa dotrzymują mu dwa koty. Co więcej, fascynuje się astrologią i zakłada, że układ planet może wpływać na to, jak dogadujemy się z innymi.

Wymagania Wiktora z "Hotelu Paradise 13". Jakiej partnerki szuka?

Uczestnik nie kryje, że przyszedł do programu po coś więcej niż tylko przelotny romans. Oczekuje od relacji głębszej więzi, bo sama fizyczna fascynacja to dla niego stanowczo za mało. Zwraca uwagę na bliskość i otwartość, dlatego preferuje powolne budowanie relacji, bez pośpiechu i przeskakiwania kluczowych etapów. Czas pokaże, czy w willi spotka kogoś, z kim znajdzie wspólny język i czy jego wizja miłości sprawdzi się w realiach show. Losy Wiktora będzie można śledzić w kolejnych odsłonach programu.