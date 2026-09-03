Dni Wilanowa 2026 w rytmie polskich hitów! Wielkie święto już 11 i 12 września

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-03 17:27

Dni Wilanowa 2026 zapraszają na niezapomniany weekend pełen kontrastów! Od energetycznych koncertów na Plaży Wilanów z gwiazdami polskiej sceny muzycznej, po uroczyste otwarcie zabytkowej Stacji Kolei Wilanowskiej, która ożyje dzięki historii, rzemiosłu, rodzinnym atrakcjom i wzruszającej muzyce filmowej.

Dni Wilanowa 2026 to wydarzenie, które z rozmachem zapowiada się na jeden z najważniejszych punktów w kalendarzu kulturalnym Warszawy, oferując mieszkańcom i turystom niezwykłe połączenie rozrywki, edukacji i lokalnego dziedzictwa.

Dni Wilanowa 2026 już 11 i 12 września

Przez dwa dni, 11 i 12 września, dzielnica Wilanów zaprezentuje swoje oblicze w dwóch diametralnie różnych, lecz równie fascynujących odsłonach. Organizatorzy przygotowali program, który ma na celu nie tylko zapewnienie niezapomnianych wrażeń muzycznych i artystycznych, ale także podkreślenie bogatej historii i dynamicznego rozwoju Wilanowa.

Te gwiazdy zagrają w Wilanowie

W piątek, 11 września, o godzinie 18:00 rozpocznie się bezpłatny koncert na Plaży Wilanów. Wydarzenie uświetnią znani polscy artyści - reprezentanci różnych pokoleń. Będą to Bajm, Kuba i Kuba, ROXIE oraz Zalia.

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Dni Wilanowa 2026 w rytmie polskich hitów! Wielkie święto już 11 i 12 września
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Kolej Wilanowska - otwarcie stacji pełne atrakcji

Drugi dzień Dni Wilanowa 2026, sobota 12 września, przeniesie uczestników w świat lokalnej historii, tradycji i rodzinnych aktywności, skupiając się wokół długo wyczekiwanego otwarcia zabytkowej Stacji Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego.

W godzinach 12:00 - 16:00 przewidziane są: piknik rodzinny, Festiwal Rzemiosł, warsztaty i stoiska animacyjne. O 19:00 zabrzmi muzyka Ennia Morricone w wykonaniu Orkiestry Kameralnej FILHARMONIA pod dyrekcją Jana Lewtaka, z udziałem chóru dziecięco-młodzieżowego Alla Polacca. Wydarzeniem, które zamknie Dni Wilanowa 2026, będzie podświetlenie budynku stacji o 20:00.

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