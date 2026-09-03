Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Łomiankach. Będzie ich całe mnóstwo!

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Kotów Jedynka, z pewnością stanowi ważne wydarzeni w kalendarzu każdego miłośnika tych niezwykłych zwierząt. Co wiemy o imprezie? Oto najważniejsze informacje dla fanów rasowych kotów.

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Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Łomiankach

W dniach 12 i 13 września 2026 roku, w godzinach od 10:00 do 17:00, przestronna hala Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, zlokalizowana przy ul. Staszica 2, zamieni się w prawdziwe królestwo kociej elegancji, wdzięku i różnorodności. Organizatorzy z dumą informują, że spodziewają się prezentacji około 200 kotów, reprezentujących imponujące spektrum ras – od tych powszechnie znanych i cenionych, po rzadkie i egzotyczne odmiany, które z pewnością zaskoczą wielu odwiedzających. Wyjątkowym atutem jest międzynarodowy charakter wydarzenia, co podkreśla obecność wystawców przybywających z krajów takich jak Grecja i Norwegia.

Stowarzyszenie Miłośników Kotów Jedynka zaprasza. Co z biletami?

Stowarzyszenie Miłośników Kotów Jedynka serdecznie zaprasza wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w fascynującym i różnorodnym świecie kotów rasowych, celebrując ich piękno i wyjątkowość. Bilety wstępu są dostępne do nabycia na portalu eventim.pl oraz na miejscu, przy wejściu na wystawę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie stowarzyszenia: smk1.waw.pl/wystawy.

Autor: Stowarzyszenie Miłośników Kotów Jedynka / Materiały prasowe