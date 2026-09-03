Awantura w "Hotelu Paradise". Nadia wybuchła. "Weź spier***"

Hotel Paradise: Relacja Nadii i Filipa pod znakiem zapytania

Od startu nowego sezonu Nadia i Filip otwarcie mówili o chęci stworzenia pary. Zaczęli spędzać ze sobą mnóstwo czasu, chociaż dziewczyna potrzebowała chwili na oswojenie się z wybuchowym temperamentem partnera. Z czasem jednak ich znajomość zaczęła wyglądać naprawdę obiecująco. Dlatego to, co wydarzy się w 6. odcinku, będzie sporym zaskoczeniem. Między uczestnikami dojdzie do potężnej awantury.

Wściekła Nadia w "Hotelu Paradise" nie gryzie się w język

W pewnej chwili konwersacja przybierze wyjątkowo ostry ton. Już wcześniej doszło do spięcia przy basenie, po którym para względnie się dogadała. Jednak w 6. odcinku "Hotelu Paradise" drama wybuchnie na nowo. Nadia Postanowi opuścić pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa.

„Widzisz, już mnie wkurzasz. Weź spier***” - podaje oficjalna strona stacji TVN.

Filip, nie chcąc zostawiać sprawy nierozwiązanej, ruszy za partnerką, próbując zrozumieć powód jej wybuchu.

„Ale o co ci chodzi, ty? Weź nie trzaskaj tymi drzwiami”.

Wzburzona Nadia nie będzie miała ochoty na dalszą wymianę zdań. Emocje wezmą górę, a uczestniczka dobitnie da Filipowi do zrozumienia, że oczekuje ciszy.

„Zamilcz, zamilcz już”.

Sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli. Zamiast konstruktywnej rozmowy, pojawią się krzyki i nerwy, a Nadia za wszelką cenę będzie starała się uciąć dyskusję.

Filip z "Hotelu Paradise" traci cierpliwość

Krótko po opuszczeniu pokoju Filip natknie się na Kubę. Wyraźnie poirytowany całą sytuacją, podzieli się z nim swoimi frustracjami dotyczącymi Nadii.

„Stary, no z nią się nie da gadać”.

Czy ta awantura to tylko przejściowy kryzys? Niewykluczone, że te ostre słowa zapoczątkują koniec jednej z najbardziej obiecujących par w "Hotelu Paradise". Rozwój wydarzeń przyniosą kolejne odcinki programu.

Hotel Paradise 13 pełny zaskoczeń