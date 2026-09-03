Awantura w "Hotelu Paradise". Nadia wybuchła. "Weź spier***"

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-09-03 16:00

Nadia i Filip od początku najnowszej edycji programu "Hotel Paradise" sprawiali wrażenie, że chcą być razem. Relacja tej dwójki od startu obfitowała jednak w drobne spięcia. Specyficzny, bezpośredni charakter Filipa był sporym zaskoczeniem dla Nadii, która nie chciała zbyt szybko skracać dystansu. Chociaż początkowo wydawało się, że doszli do porozumienia, teraz między uczestnikami wybucha poważna kłótnia. Puszczają nerwy i padają ostre słowa.

Nadia i Filip z Hotelu Paradise siedzą obok siebie w wieczorowej scenerii. O ich kłótni przeczytasz na Eska2.
Autor: TVN/ Materiały prasowe

Hotel Paradise: Relacja Nadii i Filipa pod znakiem zapytania

Od startu nowego sezonu Nadia i Filip otwarcie mówili o chęci stworzenia pary. Zaczęli spędzać ze sobą mnóstwo czasu, chociaż dziewczyna potrzebowała chwili na oswojenie się z wybuchowym temperamentem partnera. Z czasem jednak ich znajomość zaczęła wyglądać naprawdę obiecująco. Dlatego to, co wydarzy się w 6. odcinku, będzie sporym zaskoczeniem. Między uczestnikami dojdzie do potężnej awantury.

Wściekła Nadia w "Hotelu Paradise" nie gryzie się w język

W pewnej chwili konwersacja przybierze wyjątkowo ostry ton. Już wcześniej doszło do spięcia przy basenie, po którym para względnie się dogadała. Jednak w 6. odcinku "Hotelu Paradise" drama wybuchnie na nowo. Nadia Postanowi opuścić pokój, rzucając w stronę Filipa dosadne słowa.

„Widzisz, już mnie wkurzasz. Weź spier***” - podaje oficjalna strona stacji TVN.

Filip, nie chcąc zostawiać sprawy nierozwiązanej, ruszy za partnerką, próbując zrozumieć powód jej wybuchu.

„Ale o co ci chodzi, ty? Weź nie trzaskaj tymi drzwiami”.

Wzburzona Nadia nie będzie miała ochoty na dalszą wymianę zdań. Emocje wezmą górę, a uczestniczka dobitnie da Filipowi do zrozumienia, że oczekuje ciszy.

„Zamilcz, zamilcz już”.

Sytuacja błyskawicznie wymknie się spod kontroli. Zamiast konstruktywnej rozmowy, pojawią się krzyki i nerwy, a Nadia za wszelką cenę będzie starała się uciąć dyskusję.

Filip z "Hotelu Paradise" traci cierpliwość

Krótko po opuszczeniu pokoju Filip natknie się na Kubę. Wyraźnie poirytowany całą sytuacją, podzieli się z nim swoimi frustracjami dotyczącymi Nadii.

„Stary, no z nią się nie da gadać”.

Czy ta awantura to tylko przejściowy kryzys? Niewykluczone, że te ostre słowa zapoczątkują koniec jednej z najbardziej obiecujących par w "Hotelu Paradise". Rozwój wydarzeń przyniosą kolejne odcinki programu.

Hotel Paradise 13 pełny zaskoczeń 
Hotel Paradise 13 - odcinek 4
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