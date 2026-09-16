Agnieszka Perepeczko kusi w panterkowym stroju! Gwiazda pokazała gorące zdjęcie z młodości

Agnieszka Fitkau-Perepeczko czarowała urodą na ekranie i modowych wybiegach

Swoją aktorską przygodę Agnieszka Fitkau-Perepeczko rozpoczęła na początku lat 70. W ciągu dekad swojej obecności w polskim świecie show-biznesu dała się poznać nie tylko z ról w telewizji i kinie, ale także z wyrazistego charakteru. Jej wyjątkowa uroda i niesamowita charyzma błyskawicznie przyciągały wzrok fotografów, a także skradły serce niezapomnianego Marka Perepeczki.

Kiedy w połowie lat 70. brat namówił ją do spróbowania sił jako modelka, nawiązała współpracę z legendarną marką Moda Polska. Gdy w 1976 roku pojawiła się propozycja wyjazdu do Australii, nie zastanawiała się długo nad decyzją. Z początkiem lat 80. osiadła na stałe w Melbourne, ale nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Agnieszka Fitkau-Perepeczko regularnie odwiedza Polskę, biorąc udział w imprezach branżowych, a nawet powracając na plan serialu "M jak miłość".

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QUIZ Kiepscy i 13. posterunek. Nieżyjące gwiazdy. Kogo grali Feldman, Perepeczko i Kotys? Pytanie 1 z 13 Krystyna Feldman w "Kiepskich" grała" Babkę Kiepską Babkę Paździochową Listonoszkę Następne pytanie

Agnieszka Fitkau-Perepeczko wspomina młodość na odważnym zdjęciu

Oprócz gry aktorskiej, gwiazda realizuje się także jako autorka książek. Pisze głównie o zdrowiu, pielęgnacji i stylu życia. Agnieszka Fitkau-Perepeczko świetnie odnajduje się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie opowiada o swoich życiowych doświadczeniach i dzieli się refleksjami związanymi z jej bogatą karierą.

W minioną środę gwiazda postanowiła zafundować swoim fanom podróż w czasie, publikując archiwalną fotografię z 1985 roku.

1985...Melbourne bal kostiumowy u przyjaciół - napisała pod zdjęciem.

Na udostępnionym zdjęciu widać, że Agnieszka Fitkau-Perepeczko zdecydowała się na przebranie dzikiego kota. Jej kreacja składała się z niezwykle skąpego body we wzór pantery, pasujących rękawiczek oraz czarnych kabaretek. Całość stylizacji dopełniły namalowane kocie wąsy oraz urocza opaska z uszkami.

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