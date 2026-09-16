Tłum gwiazd na premierze w Teatrze Kamienica. Justyna Sieńczyłło w czerwieni

Gwiazdy w Teatrze Kamienica. Elegancja i moda na czerwonym dywanie

Pierwszy pokaz farsy „Na boku” zgromadził w Teatrze Kamienica liczne grono celebrytów. Zdecydowana większość gości wybrała na ten wieczór sprawdzone, eleganckie stroje, chociaż można było też dostrzec bardziej swobodne, modowe wariacje na temat wieczorowego ubioru.

Uwagę wszystkich zwróciła dyrektorka teatru i jednocześnie gospodyni wydarzenia, Justyna Sieńczyłło. Aktorka zaprezentowała się w rzucającym się w oczy, krwistoczerwonym garniturze. Zestaw z szerokimi nogawkami mocno wyróżniał się w tłumie.

Anna Popek i Beata Tadla postawiły na elegancję

W klasycznym wydaniu znakomicie wyglądała Anna Popek. Dziennikarka postawiła na elegancką, czarną sukienkę bez ramiączek sięgającą za kolano. Dopasowany krój idealnie podkreślał jej figurę, a skromne dodatki dopełniały szykowną całość.

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Na sprawdzoną klasykę zdecydowała się również Beata Tadla. Prezenterka postawiła na czerń od stóp do głów. Do szerokich spodni dobrała prześwitującą bluzkę, a całość urozmaiciły wyraziste okulary. Na imprezie towarzyszył jej mąż, Michał Cebula.

Oliwia Bieniuk i Katarzyna Maciąg wybrały luźniejszy styl

Nie wszyscy jednak trzymali się sztywnych ram wieczorowej elegancji. Oliwia Bieniuk zaprezentowała swobodny, miejski look. Córka Anny Przybylskiej pojawiła się w dużej, skórzanej kurtce. Z kolei Katarzyna Maciąg postawiła na połączenie dżinsów z czarną, lekko prześwitującą górą.

Aktorka Anna Korcz zdecydowała się na wygodę połączoną z elegancją. Na premierę założyła szarą marynarkę zestawioną z długą spódnicą, udowadniając, że suknia wieczorowa nie jest jedynym odpowiednim wyborem do teatru.

Wśród mężczyzn wyróżniali się Radosław Pazura, który zaprezentował się w brązowym garniturze, oraz Krzysztof Szczepaniak. Ten drugi postawił na luźniejszy zestaw z marynarką, delikatnie przełamując formalny charakter premiery.

„Na boku” otworzyło nowy sezon Teatru Kamienica

Spektakl „Na boku” oficjalnie zainaugurował nowy sezon w Teatrze Kamienica. Sztuka w reżyserii Tomasza Dutkiewicza to brytyjska farsa, której główną bohaterką jest autorka romansów. Z czasem jej własne życie miłosne zaczyna przypominać historie z jej książek.

Wydarzenie przyciągnęło na widownię wiele znanych twarzy. Obecność celebrytów udowadnia, że teatralne premiery wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem wśród polskich gwiazd.

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