Pasteryzacja w air fryerze to mit. Dlaczego ten popularny trik z sieci jest niebezpieczny?

Czy można pasteryzować przetwory w air fryerze?

Odpowiedź brzmi: nie. Przynajmniej jeśli zależy nam na właściwej pasteryzacji. Air fryer wykorzystuje suche, cyrkulujące powietrze, podczas gdy woda w garnku równomiernie otacza słoiki i zupełnie inaczej przewodzi ciepło. To kluczowe, ponieważ celem pasteryzacji jest ogrzanie zawartości całego słoika, a nie tylko jego zewnętrznej powierzchni szklanej. Eksperci zajmujący się domowym przetwórstwem stanowczo odradzają „pasteryzację” w piekarniku i innych urządzeniach wykorzystujących suche ciepło. Taki żar nie przenika do słoików tak skutecznie jak wrzątek czy para wodna, co może skutkować niedostatecznym ogrzaniem produktu.

Air fryer to w gruncie rzeczy mały piekarnik z silnym termoobiegiem. Skoro piekarnik nie jest uznawany za bezpieczną metodę pasteryzacji, mniejsza pojemność air fryera nie rozwiązuje tego problemu. Dodatkowym zagrożeniem jest samo szkło. Słoiki nie są przystosowane do działania w warunkach suchego, intensywnego nawiewu i mogą pęknąć, szczególnie pod wpływem nagłych zmian temperatury.

Dlaczego samo „zassanie” wieczka nie wystarczy?

Wklęśnięcie wieczka to jedynie efekt podciśnienia, które tworzy się w słoiku podczas stygnięcia. Nie stanowi to gwarancji, że nasz przetwór został odpowiednio utrwalony. O bezpieczeństwie decyduje kwasowość produktu, temperatura wewnątrz słoika, czas pasteryzacji oraz wielkość samego słoika. Zupełnie innych warunków wymaga dżem, innych ogórki konserwowe, a jeszcze innych warzywa o niskiej zawartości kwasów.

Najbezpieczniejsza reguła jest banalnie prosta: kwaśne przetwory (dżemy, konfitury, owoce, marynaty octowe) pasteryzujemy w kąpieli wodnej, bazując na sprawdzonych recepturach. Z kolei niekwaśne warzywa, mięso, ryby i dania obiadowe wymagają pasteryzacji ciśnieniowej. Ani garnek z wodą, ani piekarnik, ani tym bardziej air fryer nie będą tu odpowiednie. Zgodnie z wytycznymi USDA, pasteryzacja ciśnieniowa to jedyna rekomendowana metoda w przypadku mięsa, drobiu, ryb i warzyw.

Co można zrobić w air fryerze, a czego nie?

Air fryer może pełnić co najwyżej funkcję pomocniczą. Można w nim podgrzać puste, czyste słoiki tuż przed ich napełnieniem, o ile oczywiście producent słoików lub samego urządzenia nie ma nic przeciwko temu. Należy jednak uważać na nakrętki z uszczelkami, które nie powinny być narażone na działanie suchego gorąca. Należy pamiętać, że takie podgrzanie słoików to nie to samo co pasteryzacja gotowego produktu.

Kategorycznie odradza się pasteryzowanie w air fryerze dżemów, musów, ogórków, soków, przecierów, leczo, sosów i gotowych dań. Nie istnieją też żadne uniwersalne, sprawdzone wytyczne typu „120°C przez 15 minut” czy „160°C przez 10 minut”. To jedynie internetowe wymysły, a nie gwarancja bezpiecznego procesu. Każde urządzenie grzeje inaczej, słoiki mają zróżnicowaną pojemność, a tempo nagrzewania gęstego musu drastycznie różni się od nagrzewania zalewy octowej.

Jak pasteryzować bezpiecznie zamiast tego?

W przypadku kwaśnych przetworów najpewniejszą domową metodą pozostaje tradycyjny garnek z wodą. Słoiki ustawiamy na ściereczce lub specjalnej kratce, zalewamy wodą (zazwyczaj do poziomu ok. 2–3 cm poniżej zakrętki, chyba że przepis mówi inaczej), podgrzewamy i liczymy czas od momentu zagotowania wody. Czas pasteryzacji należy bezwzględnie dostosować do konkretnego przepisu, pojemności słoików oraz rodzaju produktu. Małe słoiczki z dżemem pasteryzuje się zazwyczaj krócej niż duże słoje z owocami w syropie.

Po zakończeniu procesu słoiki należy ostrożnie wyjąć, odstawić bez silnego dokręcania i pozostawić do całkowitego wystygnięcia. Dopiero po tym czasie możemy zweryfikować stan wieczek. Jeśli któreś nie uległo wklęśnięciu, słoik musi wylądować w lodówce, a jego zawartość trzeba zjeść w pierwszej kolejności.

Najważniejsze: nie każdy przetwór jest taki sam

Stopień ryzyka drastycznie różni się w zależności od tego, czy pasteryzujemy dżem owocowy, konfiturę z nektarynek, mus jabłkowy i ogórki w occie, czy fasolkę, cukinię bez octu, sos warzywny z niewielką ilością kwasu lub mięso. Air fryer nie niweluje tych różnic. Choć może kusić jako nowoczesna i szybka alternatywa, to w przypadku domowych przetworów chodzenie na skróty może skończyć się tragicznie.

Krótko mówiąc: pasteryzacja w air fryerze to zły pomysł. To urządzenie świetnie sprawdzi się do wielu innych zadań w kuchni, ale pod żadnym pozorem nie powinno zastępować tradycyjnej kąpieli wodnej czy pasteryzacji ciśnieniowej. Tu nie chodzi o ślepe przywiązanie do tradycji, ale o to, by weki otwierane zimą były nie tylko szczelnie zamknięte, ale przede wszystkim bezpieczne do spożycia.