Obalamy popularny mit dietetyczny, ponieważ odpowiednio przyrządzone gotowane ziemniaki dostarczają zaledwie 80 kcal na 100 g, zapewniają sytość i wcale nie tuczą.

Warzywa te mają potężne właściwości prozdrowotne i są bogatym źródłem potasu, witaminy C, magnezu, żelaza oraz błonnika, dzięki czemu świetnie uzupełniają zbilansowany jadłospis.

Zastosowanie prostych dodatków podczas gotowania pozwala całkowicie odmienić smak ziemniaków i zachwycić nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Następne pytanie

Czy gotowane ziemniaki tuczą? Fakty i mity o właściwościach ziemniaków

Wokół ziemniaków narosło wiele nieprawdziwych opinii, w tym często powtarzany w dietetyce mit, że sprzyjają one tyciu i należy eliminować je z jadłospisu podczas odchudzania. W rzeczywistości same warzywa nie powodują przybierania na wadze, a ugotowana porcja 100 g dostarcza jedynie około 80 kcal, zapewniając przy tym długotrwałe uczucie sytości i skutecznie hamując głód. Zła sława tego produktu wynika głównie z łączenia go z kalorycznymi dodatkami, takimi jak tłuste sosy, okrasa czy oliwa. Do wzrostu wagi przyczyniają się nie ziemniaki z wody, lecz frytki oraz chipsy, szczególnie w przypadku przekroczenia dziennego zapotrzebowania kalorycznego i innych składników.

Traktowane jako samodzielny element posiłku, ziemniaki doskonale wpisują się w zasady zbilansowanej diety. Dostarczają organizmowi dużych ilości potasu, witaminy C, magnezu, żelaza oraz cennego błonnika. Ponadto są one całkowicie bezglutenowe i lekkostrawne. Kluczem do zachowania ich dietetycznych walorów jest właściwa obróbka, dlatego najlepiej podawać je ugotowane, rezygnując z dodatku masła czy tłustej okrasy. Osoby preferujące bardziej kremową konsystencję mogą zastąpić tradycyjne tłuszcze niewielką ilością jogurtu naturalnego.

Maksymalne wykorzystanie walorów zdrowotnych tych warzyw zależy bezpośrednio od techniki ich przyrządzania. Najwięcej cennych pierwiastków i witamin, w tym potasu oraz witaminy C, zachowują ziemniaki gotowane w mundurkach. Obecność skórki tworzy naturalną barierę ochronną, która blokuje wypłukiwanie wartości odżywczych do wody. W przypadku obierania warzyw, czynność tę najlepiej wykonać bezpośrednio przed samym wrzuceniem do garnka z minimalną ilością wody lub wybrać gotowanie na parze, uznawane za jedną z najzdrowszych metod obróbki termicznej.

3

Jakie przyprawy dodać do gotowania ziemniaków? Zyskasz wyjątkowy smak

Znakomitą alternatywą dla klasycznego gotowania tych warzyw jest wykorzystanie ziół i przypraw. Wielu gotujących zapomina, że woda na ziemniaki nie musi być doprawiana wyłącznie solą. Świetne rezultaty przynosi wzbogacenie wywaru o liście laurowe, ziele angielskie, kminek, oregano czy rozmaryn. Tego typu dodatki doskonale podkreślają naturalny aromat warzyw i nadają im zupełnie nowego, głębszego charakteru.

Kulinarne eksperymenty z doprawianiem ziemniaków w trakcie gotowania dają szerokie pole do popisu. Poza rozmarynem czy liściem laurowym warto sięgnąć po słodką paprykę, zapewniającą piękny kolor i lekko wędzony posmak, a także po świeży tymianek lub sprawdzony czosnek w formie granulowanej bądź całych ząbków. Fani orientalnych aromatów mogą dodać szczyptę kurkumy, która wzbogaci smak i nada warzywom złocisty odcień. Wszystkie wybrane przyprawy należy wsypać do wody już na samym początku gotowania, aby zdążyły w pełni uwolnić swój aromat.