Mandarynki oraz klementynki to dwa różne gatunki cytrusów, które cieszą się największą popularnością jesienią i zimą, ale przez zbliżony wygląd i słodycz bywają ze sobą mylone.

Jedne i drugie są bogate w wspierającą odporność witaminę C oraz błonnik regulujący trawienie, a decyzja o zakupie konkretnego wariantu zależy wyłącznie od naszych upodobań smakowych.

Warto poznać cechy charakterystyczne obu tych owoców, aby świadomie wybrać najlepszy produkt przy sklepowym stoisku.

Nadejście chłodniejszych miesięcy sprawia, że konsumenci częściej poszukują owoców kojarzących się ze słońcem i świeżością. W polskich domach od lat niesłabnącą popularnością cieszą się właśnie mandarynki i klementynki. Walory smakowe oraz łatwość przechowywania czynią z nich idealną, szybką przekąskę na spacer, do szkoły lub pracy. Chociaż sklepy oferują cytrusy przez okrągły rok, to właśnie jesienią i zimą kupujemy je najchętniej. Głównym powodem jest chęć uzupełnienia w organizmie zapasów witaminy C, której w obu tych owocach nie brakuje. W jaki sposób można je od siebie odróżnić podczas zakupów?

Mandarynka a klementynka. Jak odróżnić te owoce po wyglądzie i smaku?

Mimo dużego podobieństwa wizualnego i częstych pomyłek, kilka prostych wskazówek pozwala szybko zidentyfikować zawartość naszego koszyka. Mandarynki charakteryzują się lekko spłaszczoną formą oraz luźniejszą skórką, którą bardzo łatwo oddzielić od reszty owocu. Ich miąższ jest z reguły mocno słodki, chociaż w niektórych odmianach wyczuwalna bywa przyjemna, wyraźna nuta kwasowości. W środku mogą jednak znajdować się pestki, co wymaga dokładnego sprawdzenia cząstek przed podaniem ich najmłodszym.

Z kolei klementynki wyróżniają się bardziej kulistym, regularnym kształtem oraz błyszczącą i gładką skórką. Ich obieranie również nie sprawia trudności, a sam miąższ okazuje się delikatny i słodki. Ogromnym atutem większości odmian klementynek jest śladowa ilość pestek lub ich zupełny brak. Ta cecha sprawia, że konsumenci tak chętnie zabierają je ze sobą jako wygodną przekąskę poza domem.

Właściwości mandarynek i klementynek. Dlaczego warto jeść cytrusy?

Zarówno jedne, jak i drugie owoce stanowią cenne źródło witaminy C, niezbędnej do prawidłowej pracy układu immunologicznego. Oprócz tego dostarczają organizmowi związków antyoksydacyjnych oraz wspomagającego układ pokarmowy błonnika. Oba cytrusy są lekkostrawne, dzięki czemu świetnie zastępują tradycyjne, niezdrowe słodycze.

Mandarynki czy klementynki? Podpowiadamy, które owoce wybrać w sklepie

Ostateczny wybór zależy wyłącznie od indywidualnych upodobań konsumenta. Osoby ceniące mocny zapach i nieobawiające się obecności pestek powinny zdecydować się na mandarynki. Jeżeli jednak priorytetem jest dla nas bezproblemowe obieranie oraz czysta słodycz, lepszym rozwiązaniem będą klementynki. Bez względu na podjętą decyzję, okres jesienno-zimowy to najlepszy moment na włączenie cytrusów do codziennego jadłospisu, aby zapewnić organizmowi dodatkowe wsparcie odporności.

Poradnik Zdrowie - Mandarynki - właściwości i wartości odżywcze

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