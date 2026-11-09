Urbanek z nową identyfikacją.Rodzinna marka przechodzi rebranding

Firma Bracia Urbanek działa od 1984 roku. W ciągu tych ponad czterech dekad rozbudowała zaplecze produkcyjne, inwestowała w technologie, rozwijała portfolio i weszła na kilkadziesiąt rynków eksportowych. Obecny rebranding porządkuje sposób prezentowania marki i jej oferty, zachowując przy tym elementy, które od lat budują jej tożsamość.

Flagowym produktem firmy są idealnie chrupkie ogórki konserwowe, dostępne zarówno w wersji oryginalnej jak i jako baza do tworzenia innowacyjnych kompozycji smakowych. Bracia Urbanek to także jeden z czołowych producentów pomidorów suszonych w zalewach.

Rebranding to dla nas znacznie więcej niż zmiana logo czy etykiet. To wyraz tego, jak rozwinęła się firma i w jakim kierunku chcemy budować markę Urbanek w kolejnych latach. Zależało nam, aby nowa identyfikacja łączyła to, co stanowi o naszej tożsamości - rodzinne korzenie, ponad 40 lat doświadczenia i ambicję dalszego rozwoju. Jesteśmy firmą rodzinną i za jakość oraz smak produktów ręczymy własnym nazwiskiem. Dlatego podpis, który pojawia się na nowych opakowaniach, nie jest jedynie elementem graficznym. To symbol naszej osobistej odpowiedzialności za produkty, które każdego dnia trafiają na stoły konsumentów – mówi członek zarządu firmy, Paweł Urbanek. Jednym z kluczowych elementów nowego wizerunku marki Urbanek jest podpis: nawiązuje do autentycznego podpisu właścicieli i podkreśla osobistą odpowiedzialność za produkty sygnowane ich nazwiskiem, budując tym samym wiarygodność i zaufanie do ich jakości. Kolorystyka, w której dominuje głęboka zieleń, odzwierciedla premiowy charakter marki, a hasło „Z góry wiadomo, że będzie dobre” wzmacnia obietnicę jakości i czyni wieczko unikalnym atrybutem marki.

Dbałość firmy o niezawodną jakość zaczyna się od surowca. Urbanek pielęgnuje długofalową współpracę z rolnikami, latami budując relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności dostawców gwarantujące najwyższej jakości warzywa i dodatki. Po dostawie warzywa są selekcjonowane i przetwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają zachować ich smak i chrupkość. W zależności od produktu ich naturalny charakter uzupełniają przyprawy i dodatki inspirowane zarówno kuchnią polską, jak i smakami z różnych stron świata. W bogatym portfolio Urbanek znajdziemy m.in. ogórki, pomidory oraz sałatki i mieszanki warzywne.

Autor: Urbanek/ Materiały prasowe

Ogórki konserwowe to idealnie chrupkie ogórki w zalewie octowej o charakterystycznym, słodko-kwaśnym smaku. Wyraziste i pełne aromatu doskonale sprawdzają się jako samodzielna przekąska lub dodatek do kanapek, burgerów, sałatek oraz oczywiście tradycyjnego obiadu. (920 ml/8,49 zł)

to idealnie chrupkie ogórki w zalewie octowej o charakterystycznym, słodko-kwaśnym smaku. Wyraziste i pełne aromatu doskonale sprawdzają się jako samodzielna przekąska lub dodatek do kanapek, burgerów, sałatek oraz oczywiście tradycyjnego obiadu. Ogórki po japońsku wyróżnia zalewa z dodatkiem sosu sojowego, a ich wyrazisty smak dopełnia kompozycja marchwi, czosnku, imbiru i papryki chili. Są lekko pikantne, o bogatym bukiecie, dzięki czemu pasują do dań z kuchni azjatyckiej, ale warto po nie sięgnąć także jako po dodatek do grillowanych mięs, sałatek czy kanapek. (680 g/7,99 zł)

wyróżnia zalewa z dodatkiem sosu sojowego, a ich wyrazisty smak dopełnia kompozycja marchwi, czosnku, imbiru i papryki chili. Są lekko pikantne, o bogatym bukiecie, dzięki czemu pasują do dań z kuchni azjatyckiej, ale warto po nie sięgnąć także jako po dodatek do grillowanych mięs, sałatek czy kanapek. Ogórki po kozacku to chrupiące ogórki z zalewie musztardowej. Ich wyrazisty, słodko-kwaśny smak podkreśla dodatkowo kompozycja czerwonej papryki i przypraw. Można po nie sięgnąć jako po samodzielną przekąskę lub jako dodatek do kanapek, mięs, burgerów, czy desek wędlin. (680 g/7,99 zł)

to chrupiące ogórki z zalewie musztardowej. Ich wyrazisty, słodko-kwaśny smak podkreśla dodatkowo kompozycja czerwonej papryki i przypraw. Można po nie sięgnąć jako po samodzielną przekąskę lub jako dodatek do kanapek, mięs, burgerów, czy desek wędlin. Ogórki po koreańsku z gochujang to chrupiące ogórki w zalewie octowej, których słodko-kwaśny smak wzbogaca pikantna pasta gochujang. Wyraziste, z dodatkiem imbiru, czosnku i sosu sojowego, świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do kanapek, burgerów, sałatek, dań mięsnych czy potraw z ryżem. (680 g/7,99 zł)

to chrupiące ogórki w zalewie octowej, których słodko-kwaśny smak wzbogaca pikantna pasta gochujang. Wyraziste, z dodatkiem imbiru, czosnku i sosu sojowego, świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do kanapek, burgerów, sałatek, dań mięsnych czy potraw z ryżem. Ogórki po tajsku z mango i curry to chrupiące ogórki w zalewie octowej, których słodko-kwaśny smak dopełniają owocowa nuta mango i aromatyczna zielona pasta curry. Lekko pikantne, z dodatkiem trawy cytrynowej i chili, świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do kanapek, sałatek, wrapów, dań z drobiu czy potraw z ryżem. (680 g/7,99 zł)

to chrupiące ogórki w zalewie octowej, których słodko-kwaśny smak dopełniają owocowa nuta mango i aromatyczna zielona pasta curry. Lekko pikantne, z dodatkiem trawy cytrynowej i chili, świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do kanapek, sałatek, wrapów, dań z drobiu czy potraw z ryżem. Pomidory suszone do sałatek z oliwkami to inspirowane kuchnią śródziemnomorską aromatyczne pomidory w oleju rzepakowym, których wyrazisty smak dopełnia kompozycja zielonych oliwek nasion słonecznika i ziół. Pokrojone w cienkie, gotowe do użycia paski doskonale sprawdzają się jako dodatek do sałatek, makaronów, dań z kaszą, a także kanapek i grzanek. (270 g/8,99 zł)

to inspirowane kuchnią śródziemnomorską aromatyczne pomidory w oleju rzepakowym, których wyrazisty smak dopełnia kompozycja zielonych oliwek nasion słonecznika i ziół. Pokrojone w cienkie, gotowe do użycia paski doskonale sprawdzają się jako dodatek do sałatek, makaronów, dań z kaszą, a także kanapek i grzanek. Pomidory suszone premium z białą truflą to połówki pomidorów w oleju z wyczuwalnym aromatem trufli białej oraz czosnkiem, papryką chili i ziołami. Można je wykorzystać jako unikalną przystawkę lub dodatek do makaronów, risotto, sałatek, grzanek czy desek serów. (180 g/7,99 zł)

to połówki pomidorów w oleju z wyczuwalnym aromatem trufli białej oraz czosnkiem, papryką chili i ziołami. Można je wykorzystać jako unikalną przystawkę lub dodatek do makaronów, risotto, sałatek, grzanek czy desek serów. Pomidory suszone premium balsamico to aromatyczne pomidory w oleju rzepakowym, których wyrazisty smak podkreślają ocet balsamiczny, bazylia i czosnek. Słodko-kwaśna nuta balsamico sprawia, że świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przystawka, jak i dodatek do kanapek, sałatek, makaronów, dań mięsnych i desek serów. (180 g/7,99 zł)

to aromatyczne pomidory w oleju rzepakowym, których wyrazisty smak podkreślają ocet balsamiczny, bazylia i czosnek. Słodko-kwaśna nuta balsamico sprawia, że świetnie sprawdzają się zarówno jako samodzielna przystawka, jak i dodatek do kanapek, sałatek, makaronów, dań mięsnych i desek serów. Pomidory suszone w stylu sycylijskim to aromatyczne pomidory w oleju rzepakowym, których intensywny smak doskonale komponuje się z kaparami, natką pietruszki i delikatną nutą cytryny. Wyraziste i pełne aromatu, świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska oraz dodatek do makaronów, sałatek, kanapek, grzanek czy dań mięsnych. (180 g/7,99 zł)

Link do strony www: https://urbanek.pl/

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