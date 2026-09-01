Wkrótce głosowanie na projekty KBO na nowych zasadach

Do wyboru jest 28 wniosków małych i 18 wniosków dużych, które przeszły pozytywnie weryfikację. W tej edycji miasto wprowadza spore nowości, które mają uszczelnić cały proces i zapobiec wielokrotnemu oddawaniu głosów. Nie będzie papierowych kart. Głosowanie stacjonarne odbędzie się wyłącznie na specjalnych urządzeniach udostępnionych przez miasto. Aby oddać głos, trzeba będzie podać cztery ostatnie cyfry swojego numeru PESEL

Utworzyliśmy sześć lokalnych punktów wyborczych. Zapraszamy od godziny 9:00 do godziny 16:00. Mieszkańcy przychodząc do lokalu wyborczego, będą musieli okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Dostaną formularz do wypełnienia, że są mieszkańcami Konina i w momencie, kiedy członek lokalnego punktu wyborczego zbierze wszystkie te informacje taki mieszkaniec usiądzie sobie do komputera i tam będzie mógł zagłosować elektronicznie, ale już bez użycia swojego telefonu, czyli poprzez SMS - powiedziała Maria Cybulska koordynatorka KBO w Urzędzie Miejskim w Koninie

Warto wiedzieć, że do głosowania elektronicznego dopuszczeni będą mieszkańcy, którzy są zameldowani na pobyt stały w Koninie i będą mogli zagłosować raz z użyciem jednego numeru telefonu, czyli głosujący podają numer telefonu, otrzymują kod SMS weryfikacyjny i w ten sposób będą mogli zagłosować elektronicznie.

Lokalne Punkty Wyborcze w Koninie:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3 Konińskie Centrum Kultury w Koninie, pl. Niepodległości 1 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8 Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie, ul. Łężyńska 9 Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Głosowanie odbędzie się w dniach od 7 września do 20 września 2026 roku.