Z Kramska prosto do USA. Mażoretki Lazuria i Orkiestra Dęta mają ogromny cel.

Z Kramska prosto za Ocean, Orkiestra Dęta i mażoretki Lazuria, postawiły sobie nie lada wyzwanie. Po wszystkich dotychczasowych sukcesach, sięgają po jeszcze więcej. Chcą poprowadzić znaną na całym świecie Paradę Pułaskiego w USA.

Ja zapoczątkowałem ten pomysł. To jest moje największe marzenie. Od najmłodszych lat jestem członkiem wielu orkiestr. To moje marzenie przerodziło się w marzenie wszystkich nas i razem próbujemy doprowadzić do jego spełnienia.

Mówił Przemysław Domagalski, dyrektor GOK Kramsk.

Kramska Orkiestra Dęta i mażoretki Lazuria działają pod patronatem Gminy Kramsk. Obecnie zespół liczy ponad 60 muzyków, a mażoretki Lazuria reprezentuje 20 tancerek.

Wyjazd za Ocean dla kramskich artystów jest ogromną szansą pokazania swoich umiejętności i zapisania się na kartach historii w tak prestiżowym wydarzeniu. Ten wyjazd to również marzenie o którego spełnienie walczą Ci młodzi ludzie.

Wspólny wyjazd do Ameryki wiąże się jednak z ogromnymi kosztami logistycznymi i organizacyjnymi. Żeby wszystko się udało konieczne jest wsparcie finansowe. Każda złotówka zbliża orkiestrę i tancerki do wylotu do Stanów Zjednoczonych.

6 września organizujemy spływ kajakowy połączony z festynem. Wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na działalność Kramskiej Orkiestry Dętej.

Parada Pułaskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Odbywa się co roku na nowojorskiej Piątej Alei, upamiętniając generała Kazimierza Pułaskiego. Ta tradycja trwa nieprzerwanie od 1937 roku. Prowadzenie parady to zaszczyt, który w 2027 roku może przypaść właśnie zespołowi z Kramska.