W Kazimierzu Biskupim rusza odwiert geotermalny

Korzystanie ze źródeł geotermalnych otworzy dla gminy Kazimierz Biskupi kolejne możliwości pozyskiwanie ciepła ekologicznego. Warto dodać, że gmina jest jedną z niewielu w Polsce, w której wszystkie budynki użyteczności publicznej korzystają tylko i wyłącznie z ciepła ekologicznego. Ciepłownia geotermalna stanowiłaby kolejne źródło ciepła ekologicznego, z którego mogliby korzystać przede wszystkim przedsiębiorcy

Na terenie gminy Kazimierz mamy prawie 600 ha pod inwestycje. Gmina została podzielona na dwie strefy, tak zwaną strefę północną i strefę południową. Południowa w kierunku Konina jak i druga strefa ekonomiczna od miejscowości Kazimierz Biskupi w kierunku granicy z gminą Kleczew, gdzie już trwają inwestycje projektowe. Będzie tam budowana obwodnica tak zwana północna Kazimierza, gdzie już mamy bardzo zaawansowane prace projektowe i ona między innymi ma obsługiwać tereny inwestycyjne, tak zwanej strefy północnej inwestycyjnej gminy Kazimierz Biskupi. Ja wierzę, że w przyszłości powstanie tam ciepłownia - powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Prace związane z wykonaniem odwiertu mają ruszyć niebawem. Dotychczasowe badania wskazują, że pod Kazimierzem Biskupim woda termalna jest bardzo gorąca

Zgodnie z projektem zakładane jest, że to może być nawet między 80 czy ponad 90 stopni Celsjusza. To będzie woda wysoko zmineralizowana, czyli około 150 g na na litr i wydajności około 100 m sześciennych na na godzinę. Wysoka mineralizacja powoduje niestety zawsze problemy, ale prawda też jest taka, że im więcej tych ciepłowni będzie powstawało i każdy będzie musiał ten problem w jakiś sposób rozwiązywać, no to tym szybciej to uda się osiągnąć.Podobne wysokie zasolenie jest w ciepłowni w Stargardzie, która należy do naszej grupy. Tam ten problem też występuje. Radzimy sobie z nim jakoś i ciepłownia mimo wszystko bardzo dobrze funkcjonuje i jest drugą największą w kraju pod względem produkcji ciepła - wyjaśnia Arkadiusz Biedulski, firma UOS Drilling.

Sam proces powstania odwiertu potrwa około pięciu miesięcy od momentu wejścia na plac budowy do momentu zakończenia wszystkich prac wiertniczych. Natomiast same procedury przygotowawcze trwają około kilku miesięcy, żeby uzyskać wszystkie zezwolenia i zgodę. Całość inwestycji ma zakończyć się w ciągu 18 miesięcy.