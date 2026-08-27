Minigranty na kulturę. To już ostatnie dni na złożenie wniosku

Minigranty to program skierowany do osób i podmiotów, które chcą realizować lokalne inicjatywy kulturalne. Został stworzony z myślą o grupach i organizacjach, które potrzebują środków, aby zrealizować swój projekt. Program jest realizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

O Minigranty mogą ubiegać się grupy nieformalne (minimum trzy osoby, w tym co najmniej jedna pełnoletnia, działające w sferze kultury i nieposiadające osobowości prawnej), organizacje pozarządowe (działające zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a także osoby indywidualne (pełnoletnie osoby, które mają pomysł na przedsięwzięcie kulturalne).

W ramach jesiennej edycji programu na realizację wybranych inicjatyw przeznaczono 12 000 zł brutto. Dofinansowanie otrzymają 3 wybrane przedsięwzięcia, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi 4000 zł brutto.

Wszystkie przedsięwzięcia wybrane w ramach Minigrantów odbędą się w Centrum Kultury i Sztuki – Domu Kultury Oskard w Koninie, przy Al. 1 Maja 7a.

Aby zgłosić swój pomysł, należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać jego skan na adres [email protected]. W tytule wiadomości należy wpisać: „Minigranty 2026 – edycja jesienna”.