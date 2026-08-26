Kładka przy bazarze w Koninie już gotowa

Kładka zyskała nowy wygląd, ale przede wszystkim stała się bezpieczniejsza

Mamy wykonane nowe elementy konstrukcyjne i wyposażenie obiektu, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu, świeżą nawierzchnię od kładki w kierunku ul. 11 Listopada, a także w otoczeniu kładki – poinformował na stronie Urzędu Miejskiego w Koninie dyrektor ZDM w Koninie, Grzegorz Pająk

Kładka posiada też nowe schody techniczne wraz z obustronnymi balustradami oraz wybrukowano wejście od schodów do wejścia na targowisko miejskie od strony torów. Całkowity koszt remontu kładki to niespełna 1,2 miliona zł. Na te chwilę brakuje jedynie oświetlenia na kładce. Lampy zostaną zainstalowane w październiku. Powodem jest to - jak czytamy dalej na stronie Urzędu Miejskiego w Koninie - że, nie jest to inwestycja miejska, a spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza, która odpowiada za ten zakres prac.