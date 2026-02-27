Sokół Kleczew gotowy na rundę wiosenną. Cel jest jeden

Klub Sokół Kleczew tuż przed rozpoczęciem rozgrywek w rundzie wiosennej zaprezentował swoich piłkarzy. Utrzymanie się w II Lidze to cel jaki wyznaczyli sobie piłkarze - mówi trener Sokoła Kleczew Tomasz Pozorski

My już jesteśmy gotowi i niecierpliwie czekamy na pierwszy gwizdek. Zespół jest dość mocno zmieniony. Pojawiło się sporo nowych twarzy. Mam nadzieję, że będzie to nowa jakość, która przyniesie efekt w postaci zrealizowania tego celu, czyli utrzymania się w drugiej lidze - dodaje Tomasz Pozorski

Piłkarze już nie mogą doczekać się wejścia na murawę boiska i rozpoczęcia rozgrywek. Za nimi okres pełen przygotowań i sparingów, a także zgrania się zespołu, ponieważ pojawiło się wiele nowych twarzy w drużynie

Nowi zawodnicy bardzo szybko się dostosowali. Mam nadzieję, że każdy z nich pokaże swoje walory, atuty, które trener zaobserwował na innych boiskach i dzięki temu ściągnął ich do drużyny. Teraz chłopacy pokażą nam to w Kleczewie i będą wartością dodaną dla zespołu - powiedział Dawid Retlewski, kapitan Sokoła Kleczew

Podczas prezentacji uczestnicy wydarzenia mieli okazję by posłuchać nowego hymnu Sokoła Kleczew, który odtąd będzie towarzyszył piłkarzom podczas rozgrywek

Myślę, że to jest fajny utwór, taki naprawdę motywujący do walki, do gry i uważam, że to jest dobre posunięcie - dodał Grzegorz Dobski, Prezes Klubu Sokół Kleczew

Pierwszy mecz z Rekordem Bielsko-Biała już w najbliższa sobotę na stadionie w Kleczewie. Trzymamy kciuki!