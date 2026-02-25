Budynek OSP w Bochlewie będzie wyremontowany

Budynek OSP w Bochlewie przejdzie kapitalny remont. Umowa z wykonawcą została już podpisana, wkrótce ruszą prace.

Wierzymy w to, że prace pójdą sprawnie. Dzisiejsza podpisana umowa jest umowa na termoizolację budynku OSP w miejscowości Bochlewo. Kwota realizacji inwestycji to 650 tysięcy złotych - mówi wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski

W planie prac jest też docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana rynien, okien, drzwi, instalacji elektrycznej i systemu grzewczego. Budynek ponadto zyska instalację fotowoltaiczną

Na pewno to polepszy efekt wizualny, polepszy też efekt magazynowania naszego sprzętu i też co do efektu wizualnego bardzo się cieszymy, że to nastąpi i to się zmieni, bo nasza wieś od strony zachodniej jest wizytówką wjazdową do naszej gminy - mówi prezes OSP w Bochlewie Bartosz Michalski

Przez wiele lat mieszkańcy sami próbowali remontować częściowo budynek, ponieważ ta strażnica służy nie tylko druhom, ale to tam odbywają się wszystkie wydarzenia integrujące mieszkańców

Jesteśmy małą miejscowością liczącą ponad stu mieszkańców, natomiast taką instytucją, która nas łączy, integruje, jakby ożywia wieś, jest Ochotnicza Straż Pożarna, jedna z sześciu na terenie gminy i dzięki funkcjonowaniu tego OSP, żyje wieś. Dzieją się różne akcje społeczne i dla nas jest to bardzo ważna ta inwestycja - dodał Sołtys Bochlewa Krzysztof Joachimczak

Wszystkie prace związane z remontem powinny zakończyć się w czerwcu tego roku.