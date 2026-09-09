Są zarzuty dla kobiety znęcającej się nad koniem

Zarzut znęcania się nad zwierzętami, usłyszała sędzia Polskiego Związku Jeździeckiego, która stała się znana z szokującego nagrania ze stajni w Ślesinie. Kobieta kopała konia i uderzała batem w okolice pyska.

Powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała. W szczególności urazów oka, powiek i brzucha.

Wyjaśniła Aleksandra Marańda, z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła złożenia wyjaśnień!

Prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków wolnościowych w postaci zakazu wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie.

Podejrzanej grozi do 3 lat pozbawienia wolności.