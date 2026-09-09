Są zarzuty dla kobiety znęcającej się nad koniem

Emilia Czerniejewska
2026-09-09 16:15

Pod koniec sierpnia do sieci trafił film na, którym Aleksandra Ch. znęca się nad koniem. Nagranie szokuje tym bardziej, kiedy okazuje się, że kobieta jest sędzią jeździectwa. Sprawa nie została zakopana pod dywan.

prokuratura
Autor: Archiwum prywatne

Zarzut znęcania się nad zwierzętami, usłyszała sędzia Polskiego Związku Jeździeckiego, która stała się znana z szokującego nagrania ze stajni w Ślesinie. Kobieta kopała konia i uderzała batem w okolice pyska.

Powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała. W szczególności urazów oka, powiek i brzucha.

Wyjaśniła Aleksandra Marańda, z Prokuratury Rejonowej w Koninie. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła złożenia wyjaśnień!

Prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środków wolnościowych w postaci zakazu wykonywania wszelkich zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie.

Podejrzanej grozi do 3 lat pozbawienia wolności.