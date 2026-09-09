Kapsuła czasu MPEC Konin do otwarcia za 50 lat

W kapsule umieszczono schemat organizacyjny sieci ciepłowniczej, jest lista wszystkich pracowników, zrzut stron strony internetowej MPEC Konin. Jest też próbka węgla, którym opalane jest ciepło na osiedlu Cukrownia Gosławice w Łężynie.Jest próbka rdzenia z otworu Konin GT-3 i woda geotermalna z otworu Konin GT-1. Umieszczono także list z przesłaniem dla tych, którzy po 50-ciu latach otworzą kapsułę i pendrive'a z plikami na temat MPEC

Mogą być sytuacje takie, że tego pendrive'a za 50 lat nikt nie będzie potrafił otworzyć, dlatego dokumenty w wersji papierowej, są zabezpieczone na działanie wilgoci i zakładam, że za 50 lat będą w dobrej jakości do przeczytania właśnie tego, co dotyczy działalności spółki w roku 2026 - mówi Sławomir Lorek, prezes MPEC Konin

50-lecie istnienia spółki ciepłowniczej to także okazja do podsumowań dotychczasowej działalności i to jak miejski cieplik zmieniał się przez ten czas

Nasza działalność była związana z tym, jak zmieniał się Konin. Pierwsze źródła były to źródła węglowe. Dzisiaj natomiast w sieci numer jeden większość mieszkańców naszego miasta, korzysta ze źródeł, które są źródłami ozowskimi. Zaczynaliśmy od bardzo krótkich odcinków sieci, dzisiaj to są 163 km. Ogrzewamy również dużo większą powierzchnię i tak jak powiedziałem, naszą misją jest ciągła bezpieczna dostawa ciepła. Odpowiadamy również na wyzwania danego czasu. Między innymi w tej kapsule pokazaliśmy, jak się zmienia klimat w mieście Koninie, bo również tam zostawiliśmy wykres średnich temperatur z ostatnich 10 lat - dodaje Sławomir Lorek

Kapsuła czasu została wmurowana na placu przed siedzibą spółki.