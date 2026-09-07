Kolej na Bus na trasie Konin-Turek już kursuje

Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Pociągi przywożące pasażerów na stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi z dworca, a konkretnie z przystanku znajdującego się za Wieżą Ciśnień

Autobus odjeżdżający o godzinie 19:15 jak i o 22:00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi Kolejami Wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe, czyli pełna integracja taryfowa - mówił Mikołaj Grzyb, wiceprezes zarządu spółki Koleje Wielkopolskie

Każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich będzie mógł kupić bilet zintegrowany Wielkopolska Plus. Podróżując tą linią można skorzystać z 10% zniżki. Także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie całą podróż na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oprócz tego podczas podróży autobusem - tak jak na kolei obowiązują wszystkie ustawowe zniżki.

Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich.